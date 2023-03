STU Nacional de skate chega às semifinais neste sábado em Porto Alegre

As semifinais do street masculino e feminino da etapa do STU National, principal competição do circuito brasileiro de skate, começam às 14h deste sábado (18), no Skate Park da Orla do Guaíba. Cerca de 100 atletas de todo o país passarão pela maior pista do esporte da América Latina até domingo (19).Estrelas como Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Dora Varella, Pedro Barros e Augusto Akio, o Japinha, estão na Capital gaúcha. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos via plataforma Sympla.Crianças e adolescentes de três projetos sociais estão tendo a oportunidade de assistir à etapa. Ônibus da Carris conduzem as crianças, acompanhadas de monitores, até o local da competição, em horários especiais. Na sexta-feira, foram os jovens do projeto Seja Livre Skate, do bairro Mário Quintana. Neste sábado, será a vez do Projeto Apampa Skate Life, da Restinga, e domingo do Pé na Tábua, do bairro Bom Jesus. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) disponibiliza mais de 100 agentes de trânsito e transporte e 20 viaturas para garantir a segurança viária durante todo o evento. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) fará um reforço na limpeza do Trecho 3 da Orla do Guaíba. Garis farão a conservação do espaço durante a programação do STU National. Em caso de chuva, os trabalhadores também realizarão a secagem da pista de skate.