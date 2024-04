Restante da semana terá chuva em todas as regiões do Estado

A passagem de uma frente fria pelo oceano trará de volta as chuvas para todo o Estado. Além disso, o fim do El Niño e a consolidação do outono fazem com que sejam esperados dias de instabilidade, tempo úmido e temperatura amena para os gaúchos nas próximas semanas.

Nesta quarta-feira (10), o dia amanhece com variação de nuvens e aberturas de sol em grande parte das regiões. Porém, entre a tarde e à noite devem ocorrer eventos isolados de chuva forte, sobretudo, em municípios da Metade Oeste e Norte.

A precipitação pode tornar-se tempestade em alguns pontos do Rio Grande do Sul, entretanto, de forma geral, a tendência é de baixos acumulados. As temperaturas devem ficar na casa dos 24 °C ao longo do dia.

Na Capital, a situação será a mesma. Espera-se tempo úmido, instável, baixa oscilação térmica e pancadas de chuva a qualquer momento após o meio da tarde.

O vento predomina frio do quadrante Sul e deixa a sensação térmica reduzida ao ar livre. As mínimas ficarão na volta dos 20°C, enquanto as máximas não devem superar os 25°C em Porto Alegre.