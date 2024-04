Samu recebe 12 novas ambulâncias em Porto Alegre

Porto Alegre recebeu, na tarde de ontem, 12 novas ambulâncias para a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O anúncio, realizado no Paço Municipal, contou com as presenças do prefeito Sebastião Melo e do secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter.

Ao todo, foram investidos R$ 4,8 milhões nos novos veículos e, com isto, a frota em operação na Capital possui 18 ambulâncias, sendo três de suporte avançado (conhecidos como UTI Móvel) e 15 de suporte básico.

Segundo a prefeitura, uma das novas ambulâncias foi equipada com a mais avançada tecnologia disponível, o que fortalecerá a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliará o atendimento de urgência e emergência à população da Capital. O veículo conta com ultrassom, videolaringoscópio, compressor mecânico e eletrocardiograma (ECG).

“A melhoria na capacidade tecnológica em saúde faz com que o Samu se estabeleça como um dos serviços mais avançados do país em termos de tecnologia e qualidade de equipamentos”, avalia o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter.

Com a ampliação, o Samu poderá manter 10 veículos reservas, o que assegurará a continuidade ininterrupta do serviço. Durante o ano, serão necessários R$ 45 milhões para manutenção. 60% (R$ 27,7 milhões) deles são responsabilidade do município.

Até o momento, em 2024, o Samu de Porto Alegre recebeu mais de 60 mil ligações, efetuou 25 mil regulações médicas e mais de 18 mil atendimentos nas ruas. Segundo dados do município, as equipes reduziram o tempo resposta a emergências severas em 30% no mês de março.