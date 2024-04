Trânsito flui bem na avenida Tronco, após conclusão da duplicação

Primeiro dia da liberação da última etapa da obra de duplicação da avenida Tronco, havia apenas um bloqueio com blocos de concreto impedindo a passagem dos veículos pela avenida Moab Caldas. No local, um agente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) controlava do canteiro da rótula o movimento do trânsito, que às 18h, estava tranquilo. As sinaleiras instaladas no local estão funcionando perfeitamente, bem como, as obras de arte feitas nas ruas dão trafegabilidade. Duplicação dos seis quilômetros da via teve investimento de R$ 122 milhões e foi entregue nesta terça-feira (9).

Quem vem da Zona Sul pela avenida Cruzeiro, encontra na rótula um acesso pela avenida Bispo Laranjeira ligando à avenida Silva Paes, permitindo passagem para quem deseja fazer o retorno em direção à área central da Capital, ou para quem deseja ir em direção à Zona Sul, via avenida Teresópolis. Quem trafega pela avenida Teresópolis, próximo do número 1.464, observa, retirada dos últimos entulhos, porém, não prejudicando em nada o trânsito. Voltando à rótula, apesar da faixa de pedestres, era possível ver algumas crianças de escolas próximas atravessando perigosamente no meio dos carros.