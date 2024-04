Oito linhas de ônibus sofrem alteração em função da liberação da avenida Tronco

Oito linhas de ônibus terão alteração em razão da liberação do trânsito em toda a extensão da avenida Tronco, na zona Sul de Porto Alegre, que ocorreu nesta terça-feira (9). Na rótula da Tronco, passam 48 linhas do transporte coletivo que vão beneficiar cerca de 80 mil passageiros. Os ônibus que vierem pela Tronco entrarão na rótula seguindo pela avenida Teresópolis até a rua Gomes Carneiro onde converterão à esquerda, seguindo o seu trajeto anterior à obra.

Já os veículos que vierem do Centro pelas avenidas Erico Verissimo ou Carlos Barbosa poderão contornar a rótula atendendo duas paradas de ônibus na rua Bispo Laranjeira e ingressando no corredor após a Gomes Carneiro. Os ônibus que vierem da zona Sul da Capital podem seguir pela rua Gomes Carneiro e depois o trajeto habitual.



Com o funcionamento do corredor exclusivo da rua Gaston Mazeron, os usuários do transporte coletivo vão poder utilizar as paradas iluminadas, com novos bancos e cobertura.



Linhas que terão alteração



No sentido bairro/Centro, haverá mudanças nas linhas:

A linha 244 – Santa Tereza fará o trajeto Moab Caldas, Rótula da Tronco, Gastão Mazeron e avenida Azenha;

fará o trajeto Moab Caldas, Rótula da Tronco, Gastão Mazeron e avenida Azenha; A linha 244.1 - Santa Tereza/Mariano de Matos fará o itinerário Moab Caldas, Rótula da Tronco, Mariano de Matos e segue itinerário original;

Moab Caldas, Rótula da Tronco, Mariano de Matos e segue itinerário original; Os ônibus T3 (sentido Sul-Norte) e 282 - Cruzeiro do Sul + 282.1 - Pereira Passos vão seguir pela Moab Caldas, Rótula da Tronco, Bispo Laranjeira, e vão ingressar no corredor da Silva Paes, e farão a conversão à esquerda na rua Gomes Carneiro e seguem itinerário original.

vão seguir pela Moab Caldas, Rótula da Tronco, Bispo Laranjeira, e vão ingressar no corredor da Silva Paes, e farão a conversão à esquerda na rua Gomes Carneiro e seguem itinerário original. Já os ônibus 263 Orfanotrófio + 263.2 Orfanotrófio/Azenha seguirão pela Sepé Tiaraju, Bispo Laranjeira, Silva Paes, farão a conversão à direita na Gomes Carneiro e seguirão o percurso até o Centro;

Sepé Tiaraju, Bispo Laranjeira, Silva Paes, farão a conversão à direita na Gomes Carneiro e seguirão o percurso até o Centro; O ônibus 263.1 Orfanotrófio/Jardim Medianeira fará o itinerário pela rua Gomes Carneiro, e vai cruzar a rua Silva Paes, Gomes Carneiro e seguir o itinerário original.

No sentido Centro/bairro haverá mudança nas seguintes linhas: