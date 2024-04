Goiás adota sistema de regulação da saúde de Porto Alegre

Uma tecnologia desenvolvida em Porto Alegre para ser utilizada na regulação de consultas, leitos e procedimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) será usada ainda este semestre pelo governo de Goiás. O protocolo para a adoção do Sistema do Complexo Regulador de Saúde de Porto Alegre, desenvolvido pela Procempa, foi assinado nesta sexta-feira (5) pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), durante solenidade no Paço Municipal.

Segundo Caiado, o sistema vai beneficiar sete milhões de habitantes e de moradores que estão presentes em 246 municípios. “Com essa ferramenta vamos interiorizar a saúde e vamos conseguir dar respostas mais rápidas aos cidadãos que moram a 500 ou 600 quilômetros da capital Goiânia” ressalta. Conforme o governador, a ideia é ofertar a todos os goianos o controle para avançar na diminuição do tempo de internação e de cirurgia.



O prefeito Sebatião Melo lembrou que as negociações começaram em junho no ano passado, quando a comitiva do governo goiano esteve em Porto Alegre para conhecer o sistema e compartilhar práticas de gestão de saúde pública. Em julho, Melo participou de uma reunião no Palácio das Esmeraldas, em Goiás, para confirmar a adesão do governo goiano ao sistema desenvolvido em Porto Alegre.



Segundo Melo, existe um sistema de regulação da saúde que tem dado certo em Porto Alegre e que é pouco utilizado pelo governo do Rio Grande do Sul. "É uma parceria realizada pela soma de esforços de diversas pessoas envolvidas. É necessário investir cada vez mais na gestão de dados. Com as informações em tempo real, é possível tomar decisões para prestar atendimento com mais agilidade aos cidadãos que necessitam. É a tecnologia fortalecendo o Sistema Único de Saúde", acrescenta.



O secretário municipal da Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, disse que o Gerint (gerenciamento de leitos), o Gercon (gerenciamento de consultas) e o Gerpac (gerenciamento de procedimentos especiais como oncologia) fazem parte do Sistema do Complexo Regulador de Saúde da Capital. A plataforma, desde a pandemia da Covid-19, também é o sistema oficial de regulação do governo do Rio Grande do Sul - a partir de convênio firmado com a prefeitura de Porto Alegre. “Goiás deverá implementar ainda este semestre a tecnologia desenvolvida pela Procempa. Eu afirmo que a regulação é o coração da saúde porque pegamos o paciente no tempo e no lugar certo. Colocar esse sistema no Brasil é uma vitória”, destaca.



Caiado disse que estava muito feliz porque Goiás fez a melhor escolha. "Colocamos a nossa equipe de saúde para buscar as melhores soluções do Brasil e as encontramos em Porto Alegre", comentou. “Temos, em Porto Alegre, índices de atendimento ao cidadão em cirurgias eletivas, por exemplo, que são recordes. Não há outro estado da União com essa assertividade e agilidade. Vocês desenvolverem o que há de mais sofisticado na regulação em saúde”, destacou o governador de Goiás .



O Sistema do Complexo Regulador de Saúde da Capital é referência no Brasil. A ferramenta agiliza o gerenciamento de saúde pública. É uma estrutura regulada pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos estados. Em Porto Alegre, as plataformas Gerint (gerenciamento de leitos), Gercon (gerenciamento de consultas) e Gerpac (gerenciamento de procedimentos especiais como oncologia), desenvolvida pela Procempa a partir de uma demanda da SMS, compõem o sistema do Complexo Regulador e realizam a gestão automatizada, proporcionando controle e eficiência a todo o processo de agendamento de consultas, ocupação de leitos e distribuição de medicamentos.