Nenhum projeto de prédio alto foi protocolado em Xangri-Lá até agora

primeiro mês de vigência do novo Plano Diretor de Xangri-Lá, que prevê, entre outras alterações, a construção de prédios acima de sete andares (limite de altura antigo). A Secretaria Municipal de Planejamento, no entanto, informa que ainda não há nenhuma obra em andamento sob o texto aprovado na Câmara de Vereadores no fim do ano passado. Esta quinta-feira, dia 4 de abril, marca o

“Os processos protocolados após o dia 5/3 já estão sendo analisados sobre a vigência do novo Plano Diretor. Até o momento, nenhum projeto especial poderá ser protocolado pois estão sendo feitas as regulamentações previstas na lei para tais projetos”, explica a secretaria.

estrutura de saneamento básico Um dos problemas que precisa ser resolvido é a, principal argumento contrário à mudança do Plano Diretor, apresentado especialmente por veranistas durante as audiências públicas no Legislativo. Em meio à expectativa de como se dará o crescimento do município, eles continuam mobilizados, mesmo após o término da alta temporada de veraneio.

No último dia 22 de março, foi fundado o Movimento Unificado em Defesa do Litoral Norte Gaúcho. Além de Xangri-Lá, integram o MOVLN/RS representantes das praias de Torres, Imbé, Tramandaí, Capão da Canoa, Osório e Arroio do Sal.

O esgoto dos novos prédios de Xangri-Lá deve ser enviado à Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) 2, e isso deve ser viabilizado pela prefeitura, pelo empreendimento ou pela Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento), dependendo do local onde será feita a construção.

Xangri-Lá abrange nove balneários do Litoral Norte: Arpoador, Atlântida, Marina, Maristela, Noiva do Mar, Praia dos Coqueiros, Rainha do Mar, Xangri-Lá e Remanso.