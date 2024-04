Cartunista simula grafite no Centro Administrativo de Porto Alegre para 1º de abril

Thiago Müller e Arthur Reckziegel

O cartunista, ilustrador e escritor de livros infantis infantil Pedro Leite realizou, entre esta segunda feira, 1º de abril, conhecido como o dia da mentira, e esta terça-feira (2), uma pegadinha nas redes sociais, em que mostrava vídeos do Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, com grafites de seus personagens, Sophia e Otto, integrantes de sua série de quadrinhos infantis. Nos painéis, ambos andavam de skate e bicicleta no prédio.

Segundo vídeo divulgado no dia da mentira, os personagens dele saíram dos livros infantis para ganhar a vida em um dos prédios mais famosos de Porto Alegre. Ele explica que fez uma ilustração dos personagens dele descendo de skate, simulados posteriormente, com auxílio de computador, na fachada do prédio. Nesta terça-feira (2), por volta de 10h, ele desmentiu a pegadinha. Segundo o ilustrador, a ação foi feita para brincar e refletir.

Confira, abaixo, o vídeo da montagem:

A literatura de Pedro Leite tem foco no público infantil e no Rio Grande do Sul. Fruto disso, por exemplo, um dos seus livros, inclusive, se chama “Sofia e Otto Conhecendo Porto Alegre“. Segundo o autor, muitos falam sobre a região e sua cultura, como a imigração italiana na Serra Gaúcha e a história da criação da cidade.

Dando palestras em escolas, ele percebeu que o Centro Administrativo é um prédio marcante para as crianças pelo seu formato singular. “Tem aquelas rampas bem icônicas. Rampas que parecem uma rampa de skate. Então eu percebo que todas as crianças, inclusive a gente quando era criança, sempre imaginou como seria andar de bicicleta, e como seria descer de skate ali”, explicou ele. Com isso, começou a ter a ideia para o dia da mentira.

Intuito e reflexão

Pedro Leite explicou que já havia feito, nos anos anteriores, ações do tipo, “e sempre foram mentirinhas que deram muito certo”. Isso porque, juntamente com a ação, ele realizava simulações para parecer verídico. Porém, ele chama atenção para dois pontos: disseminação de informações falsas e embelezamento da cidade com grafite.

A montagem foi criada para, além de gerar engajamento, fomentar discussões acerca do grafite. “Nos últimos três quatro anos, Porto Alegre cresceu muito em questão de arte na rua, muitos grafites ganharam forma nos prédios, muitas ilustrações começaram a ser feitas principalmente aqui no centro de Porto Alegre”, explica.

Ele relatou que a recepção foi positiva, em geral. “A maioria [do público] gostou. Elogiaram, entendem que a arte é importante para deixar uma cidade cinza mais alegre", diz.

Outro ponto que o autor procura chamar atenção é como a informação falsa se disseminou. Ele explica que informações falsas estão sendo cada vez mais espalhadas pela internet e há o compartilhamento sem a verificação do usuário. Neste caso, a montagem foi realizada com o auxílio de um drone para realizar a gravação aérea do prédio, com uma edição posterior realizada em parceria com seu amigo, Fernando de Andrade.