Secretaria de Educação abre 400 vagas para educação infantil na Capital

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre deu ordem de início para abertura de 400 vagas para educação infantil na Capital. A iniciativa foi realizada durante o mês de março, informa o site da Prefeitura.

A abertura das vagas foi possível por meio do edital de credenciamento de novas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para prestação de serviços no atendimento da Educação Infantil, concluído em janeiro, e da ampliação de vagas nas entidades que já são parceiras da administração municipal.

De acordo com o secretário de Educação de Porto Alegre, José Paulo da Rosa, a iniciativa faz parte de uma "força-tarefa" para diminuir o déficit de vagas na educação infantil, incluindo o reajuste de R$ 41 milhões em repasses para as OSCs. No último edital, 27 novas organizações foram credenciadas. Duas delas já tiveram suas ordens de início publicadas, e as demais estão previstas para abril.

Das 400 novas vagas abertas, 140 são na Restinga, um dos bairros com maior déficit na capital. As novas escolas credenciadas também estão nos bairros Belém Velho, Cidade Baixa, Lomba do Pinheiro, Mário Quintana, Santa Tereza e Sarandi.