Secretaria de Educação conclui obra de novas 32 salas em escolas municipais

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) concluiu, nesta semana, a obra de 32 novas salas modulares construídas em 9 escolas da rede municipal da Capital. Os espaços, de 42m² cada, receberam mobiliário novo e passam a funcionar como salas de aula, bibliotecas e salas multiuso. O investimento total é de R$ 8,6 milhões.

As últimas salas a serem concluídas foram as seis da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ana Íris do Amaral, inauguradas na manhã desta quarta-feira (27) e que receberão turmas de terceiros, quartos e quintos anos do ensino fundamental.

Os novos equipamentos possibilitam a ampliação de atendimento em turno integral, um dos principais objetivos da Smed para 2024.

Além da Ana Íris do Amaral, foram beneficiadas as escolas de ensino fundamental Rincão (02), Chapéu do Sol (03), São Pedro (05), Gilberto Jorge (04), Porto Novo (03), Neuza Goulart Brizola (05) e de educação infantil Miguel Velasquez (02) e Dom Luiz de Nadal (02). Ao todo, cerca de 250 estudantes ocuparão diariamente as novas salas.