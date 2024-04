Em abril, El Niño perde força e variabilidade climática marca presença

A chegada do mês de abril marca a consolidação do outono e queda de força do fenômeno El Niño. Segundo a meteorologista da MetSul Estael Sias, na última semana foram registradas temperaturas 1,3 °C acima do normal, mostrando uma diminuição do impacto do fenômeno. "Provavelmente em maio entraremos em uma fase de neutralidade climática, sem a presença do El Niño e nem da La Niña", afirma a especialista.

Estael ainda coloca o mês de abril trazendo chuva acima da média e bastante irregular sendo mal distribuída pelo Estado. "Porto Alegre atingiu a marca de 114 milímetros em março. Para abril, a tendência é de que chova mais do que isso. Além disso, nesta época de transição, ocorre uma grande variabilidade na temperatura. O frio se fará mais presente, principalmente à noite, porém não há previsão de frio extremo. Em contrapartida, um calor intenso pode ser visto em alguns momentos", declara Estael.

Em alguns pontos, como Pelotas e Rio Grande, só na segunda-feira (1) serão vistos volumes de chuva perto da média histórica para o mês inteiro. Segundo a meteorologista, isso acontece por conta da instabilidade que se apresenta com força na zona sul do Estado. "Isso tudo é associado aos fenômenos que já acontecem nesta época do ano, como frentes frias e alguns ciclones que têm sua formação favorecida por essa variabilidade climática que o mês de abril apresenta."

Previsão para semana

• Segunda-feira (01/04) em poucas horas serão vistos grandes volumes de chuva, mas não em todo Estado;

•Terça-feira (02/04) chove em boa parte da metade norte e na grande Porto Alegre;

• Quarta-feira (03/04) com a presença do sol ao longo de todo dia;

• Quinta-feira (04/04) começa com sol, mas durante a tarde os temporais começam a se espalhar, especialmente na metade sul do RS;

• Sexta-Feira (05/04) chuva será mais generalizada e ampla no território gaúcho;

• Sábado (06/04) e domingo (07/04) tendência de predomínio de sol e temperaturas mais amenas nas manhãs, noites e madrugadas.

*Com informações de MetSul Meteorologia