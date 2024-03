Chuva e vento forte causam transtornos no Estado

A ventania de até 80km por hora que atingiu as regiões Metropolitana, Carbonífera e Centro-Sul do Rio Grande do Sul na tarde desta sexta-feira (29) deixou 24 mil clientes da CEEE Equatorial sem energia devido a desligamentos de alimentadores. No bairro Alto Teresópolis, boa parte do telhado do Campus Zona Sul da UniRitter se desprendeu com a força do vento e caiu sobre a rua. A estrutura atingiu uma parada de ônibus, causou danos em postes da CEEE Equatorial e deixou fios de energia elétrica e telefonia caídos

Apesar de não terem sido registrados altos volumes de chuva, as rajadas de vento ainda deixaram duas embarcações à deriva no Guaíba e causaram o desabamento do mezanino de um prédio abandonado, situado na Rua Riachuelo, próximo à Usina do Gasômetro, no Centro Histórico de Porto Alegre. No Aeroporto Salgado Filho, alguns voos programados para pouso tiveram dificuldades devido à força do vento e enfrentaram turbulência severa durante a aproximação.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMRS), cinco vítimas das embarcações no Guaíba foram resgatadas por uma unidade especializada em busca e salvamento, e estavam sem ferimentos. Os bombeiros também socorreram duas pessoas - com ferimentos na cabeça e membros inferiores, sem maior gravidade -, que estavam no interior do edifício onde ocorreu a queda de parte da estrutura. Ambas foram levadas ao Hospital de Pronto Socorro. Um terceiro ferido pela queda do mezanino foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também encaminhado ao hospital, sem lesões aparentes.

No início da noite desta sexta-feira (29), a EPTC também informou, em sua conta no X (ex-Twitter), o bloqueio total na rua Vasco da Gama, na altura do número 1.200 - próximo ao colégio IPA, no bairro Rio Branco, em razão da queda de uma árvore.

De acordo com informações da Defesa Civil do Estado, além de Porto Alegre outros seis municípios (Arroio do Meio, Lajeado, Venâncio Aires, Cruz Alta, Esteio e Estância Velha) reportaram danos e ocorrências, como casas destelhadas e árvores caídas.

Já as cidades mais afetadas com a falta de energia elétrica foram Viamão, Guaíba, São Jerônimo e Camaquã, além da capital gaúcha. Segundo a assessoria de imprensa da CEEE Equatorial, as equipes da empresa permanecem nas ruas na manhã deste sábado (30), trabalhando para normalizar a situação "o mais rápido possível".