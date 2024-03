Feira do Peixe registra movimento intenso no largo Glênio Peres

O movimento é intenso nesta sexta-feira (29) na 244ª edição da Feira do Peixe de Porto Alegre. Nas 40 bancas espalhadas pelo largo Glênio Peres, no Centro Histórico, a disputa pelos clientes era feito através de promoções dos comerciantes que anunciavam reduções no preço dos pescados. A traíra, a corvina, a tainha, o filé de merluza e de anjo e tilápia foram os peixes mais comercializados na feira.

O secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, informou que mais 424 toneladas de peixe tinham sido vendidas até o começo da manhã de sexta-feira. A Feira recebeu até a noite que quinta-feira mais de 400 mil visitantes. A prefeitura de Porto Alegre investiu R$ 400 mil na realização do evento - R$ 30 mil foram utilizados na abertura da festa realizada na semana passada na Ilha da Pintada. O público aproveitou as ofertas e realizou as compras para o tradicional almoço da Sexta-Feira Foram registradas filas para a compra da tainha assada na taquara.

Moradora da zona Sul de Porto Alegre, a advogada Paula Deboni, que estava acompanhada do marido Leandro e do filho Léo, disse que este ano optou pela compra de três tainhas na taquara e mais bolinhos de peixe que seriam servidos para cinco pessoas. "É mais prático e este ano decidimos que não vamos perder tempo na cozinha", destaca. A corretora de móveis Juliana Silva, que comprou duas tainhas assadas na taquara, afirmou que preferiu não ir para cozinha preparar o almoço da Sexta-feira Santa. "A ideia é ganhar tempo e aproveitarmos para descansar", comenta. Residente no bairro Partenon, a cozinheira Cláudia Melo comprou três pacotes de filé Merluza. Ela disse que prepararia um almoço para três pessoas.

No feriado de Sexta-feira Santa, a 244ª edição da Feira do Peixe funciona até 13h podendo se estender em razão do movimento de clientes. São 40 bancas de pescados resfriados e congelados e quatro bancas com a comercialização de alimentos como tainha assada na taquara, porção de violinha, bolinhos e espetinhos de peixe. O destaque vai para a tainha resfriada ou congelada, em filé ou inteira, e também a assada na taquara.

No final da manhã, os preços começaram a ter uma redução com os comerciantes na "base do grito" tentando atrair os clientes para as suas promoções. Uma traíra inteira era vendida a R$ 30,00 o quilo; a corvina custava R$ 23,00 o quilo; a piava e o bagre estavam por R$ 30,00 o quilo. O pacote do flié de Merluza era vendido a R$ 30,00. O espetinho e os bolinhos de peixe eram comercializados por R$ 10,00. Os filés de anjo, de tilápia e de pescado eram vendidos nas bancas a R$ 29,90 o pacote. Já um pacote de camarão tinha o custo de R$ 55,00 e dois pacotes saiam por R$ 100,00.