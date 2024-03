Peixe no palito é sucesso de vendas na 244ª Feira do Peixe de Porto Alegre

A 244ª Feira do Peixe de Porto Alegre movimenta o Largo Jornalista Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto Alegre, na Semana Santa. Um sucesso de vendas desta edição tem sido o filé de peixe no palito, da Colônia de Pescadores Z-5, da Ilha da Pintada.

Os filés de peixe são feitos em formato de espetinho e acompanhados de um pedaço de limão. O preço do alimento é R$ 10,00 e são poucos os momentos em que não há fila na banca.

• LEIA TAMBÉM: Feira do Peixe espera comercializar mais de 360 toneladas de pescado

Natural de Porto Alegre, a aposentada Sônia Maria (74) costuma frequentar a Feira do Peixe todos os anos e já virou tradição comer o peixe no palito. Acompanhada da policial aposentada Luciana Nascimento (51), as duas foram ao local para comprar o peixe da Semana Santa.

Sônia Maria e Luciana Nascimento na Feira do Peixe. Foto: Tânia Meinerz/JC

Para a professora aposentada Lia Munhoz (82), o hábito de compras na feira começou há três anos. Após fazer compras no Mercado Público e passar na Feira do Peixe, ela compra o peixe no palito. "É bom e tem um preço razoável", resume Lia.

Lia Munhoz aproveita seu espetinho de peixe. Foto: Tânia Meinerz/JC

O presidente da Colônia de Pescadores Z-5, Gilmar Coelho, conta que, desde as primeiras feiras, costumavam fazer aperitivos como bolinhos e posta de peixe, mas o peixe no palito que caiu no gosto da clientela. "É particidade de colocar um peixinho no plaito e o pessoal sair consumindo. Eles saem comendo e depois voltam, buscam mais", compartilha Coelho. Ele diz que muitos clientes comem durante a semana e, na Sexta-feira Santa, voltam para comprar os espetinhos para o almoço.

Gilmar Coelho, presidente da Colônia de Pescadores Z-5, da Ilha da Pintada. Foto: Tânia Meinerz/JC

A Feira do Peixe de Porto Alegre acontece até às 22h desta quinta-feira (28) e das 8h30min às 13h na sexta (29). São 40 bancas de pescados resfriados e congelados e quatro bancas que vendem alimentos como tainha assada na taquara, porção de violinha, bolinhos, além dos espetinhos de peixe.