Feira do Peixe espera comercializar mais de 360 toneladas de pescado

Com a estimativa de comercializar mais de 360 toneladas de pescado, a 244ª edição da Feira do Peixe de Porto Alegre começa nesta segunda-feira (25). A estrutura montada no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico terá 40 bancas de pescado, Feira contará com 40 bancas de pescados resfriados e congelados e quatro bancas com alimentos como tainha assada na taquara, bolinhos e espetinhos de peixe.

A Feira será realizada até o dia 29 de março.

Até quinta-feira (28), os consumidores serão atendidos das 8h30min às 22h. Na sexta-feira (29), o funcionamento das bancas será das 8h30min às 13h. Tradicionalmente os peixes mais procurados pelo público são merluza, tainha, corvina e pintado. A 244ª Feira do Peixe de Porto Alegre é organizada pela Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política, em parceria com a Colônia de Pescadores Z-5 e Associação dos Pescadores e Piscicultores do Extremo-Sul (Appesul).

A Feira do Peixe também será realizada na Restinga, na zona Sul de Porto Alegre. A estrutura com quatro bancas e um tanque com peixe vivo será montada na Esplanada da Restinga de 27 a 29 de março. O evento na quarta (27) e quinta-feira (28) acontece das 7h30min até 20h. Na sexta-feira (29), o público será atendido das 7h30min até 13h. Este ano, o evento não será realizado no bairro Belém Novo. A feira na Restinga é uma promoção da Appesul.

O secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, destaca o investimento de quase R$ 400 mil da prefeitura para a realização do evento. "Queremos que os pescadores tenham, cada vez, melhores condições para produzir e vender o seu pescado", ressalta. Já o presidente da Colônia de Pescadores Z-5, Gilmar Coelho, destaca as melhorias da estrutura para os pescadores e espera superar as vendas e a circulação de público do ano passado.

Em 2023, a Feira do Peixe de Porto Alegre comercializou 355 toneladas de peixe e mais de 300 mil pessoas passaram pelo Largo Glênio Peres nos cinco dias do evento. A Feira do Peixe teve sua primeira edição oito anos depois da fundação da cidade, em 1772. Hoje, mais de 250 famílias de pescadores se envolvem diretamente na realização do evento.