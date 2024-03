Lançamento da 244ª Feira do Peixe de Porto Alegre é neste domingo

A 244ª Feira do Peixe de Porto Alegre será lançada neste domingo (17), com festa na Ilha da Pintada. De 25 a 29 de março, a feira ocorre no Largo Jornalista Glênio Peres, no Centro Histórico, com 36 bancas de pescados e duas de alimentação.

O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV), em parceria com a Colônia de Pescadores Z-5 e Associação dos Pescadores e Piscicultores do Extremo-Sul (Appesul).

As atividades ocorrem, das 9h às 18h, na Colônia Z-5, na rua Nossa Senhora da Boa Viagem, 1.916. Na programação estão missa campal em homenagem aos pescadores, concurso de pesca infantil, feira de quitutes, artesanato local, desfile de candidatos a rei e rainha do evento e atrações musicais. A solenidade oficial do evento está marcada para as 11h e, às 12h, ocorre o tradicional almoço com peixe assado na taquara (por adesão).