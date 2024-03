Veja como será o clima no Rio Grande do Sul durante o feriadão

O Rio Grande do Sul enfrentará instabilidade em toda região durante o feriadão, desta Sexta-Feira Santa (29) ao domingo (31). Segundo o Instituto de Meteorologia MetSul, a sexta deve ter muitas nuvens e pancadas esparsas no primeiro dia. O sábado será marcado por um dia típico de outono, com predomínio de tempo seco com sol, e o domingo será abafado, com previsão de retorno da instabilidade no oeste e sul gaúcho.

• LEIA MAIS: RS tem sol e temperatura amena na última semana de março

Ainda nesta quinta-feira (28), o público que irá viajar deve ter em mente que o estado deve ter pancadas pontualmente fortes de chuva. As áreas das Missões, Centro, Noroeste, Norte, Vales e Nordeste gaúcho têm mais chance de chuva moderada a pontualmente forte, com eventuais trovoadas e rajadas de vento, segundo a sala de situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul (Sema).

No feriado da Sexta-Feira da Paixão, a Sema também espera instabilidades em todo o território gaúcho, com risco de chuva e vento pontualmente fortes acompanhados de descargas elétricas. Os volumes de chuva variam de 20 a 35mm por dia nas regiões do Noroeste, Centro, Norte, Nordeste, Vales e Leste gaúcho.

Já Porto Alegre enfrentará chuvas nesta sexta, com temperatura mínima de 20º e máxima de 34º. "Chance de alguma chuva esparsa e isolada e até mesmo forte, mas é chuva passageira e não pega toda região metropolitana. Pega alguns bairros de porto alegre e alguns pontos da Regiao metropolitana", explica a Meteorologista da MetSul, Estael Sias.

No sábado, juntamente com todo o Rio Grande do Sul, a capital terá predomínio de tempo seco com sol, e uma amplitude térmica típica de outono. A temperatura mínima será 19ºC e máxima de 31ºC na cidade.

O público deve passar uma Páscoa abafada, com previsão de retorno da instabilidade no período da tarde para a noite no oeste e sul do estado, sem se descartar temporais, segundo previsão da MetSul. Na capital, a temperatura deve variar entre 21ºC e 30ºC e ter um dia de sol com muitas nuvens. A previsão geral para o fim de semana, segundo Estael, é um "final de semana proveitoso. E amanhã tem essa possibilidade de chuva, mas é isolada e passageira, que eventualmente vai ser forte".