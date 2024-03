RS terá predomínio do sol no começo da última semana de março

A semana começa com predomínio de sol em grande parte do território gaúcho. Nevoeiros esparsos poderão se formar em baixadas nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (25). A temperatura fica amena e ao redor de 15ºC a 17°C na maioria das áreas, com 11°C nos pontos de maior altitude.

Durante a tarde esquenta com máximas ao redor de 28ºC a 30°C.

Períodos de maior nebulosidade poderão ocorrer e não se afasta chuva isolada e passageira por conta de uma frente fria de pouca atividade no mar. No começo da noite, o vento ganha força, especialmente nas faixas Leste e Sul, com redução da sensação térmica ao ar livre.



Em Porto Alegre, esta segunda-feira terá sol e nuvens e variação térmica típica de outono. No fim da tarde, o vento ganha força e reduz a sensação térmica ao ar livre. Entre a tarde e a quinta-feira (28), o ar seco garante tempo ensolarado com noites amenas e tardes de gradual aquecimento.