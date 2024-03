Escola Técnica Santa Casa de Porto Alegre oferece 30 vagas para cursos de qualificação

A Escola Técnica Santa Casa de Porto Alegre está com as inscrições abertas para novas turmas dos cursos técnicos de qualificação no segundo semestre, todos com bolsa integral (gratuitos), e têm a finalidade de ampliar a empregabilidade dos estudantes em estabelecimentos de saúde, mediante taxa de inscrição de R$ 100,00 por aluno.

São 30 vagas para os cursos de Atendente de Higienização, Atendente de Nutrição e Auxiliar de Suprimentos. Segundo o diretor médico e de ensino e pesquisa da Santa Casa, Antonio Kalil, estas novas bolsas são a continuidade de um importante projeto conduzido pela Escola Técnica Santa Casa. "No primeiro semestre, formamos 51 alunos bolsistas, e 30% deles foram contratados pela Santa Casa após a conclusão do curso. Vejo que estamos, além de qualificando mão de obra para o mercado da saúde, cumprindo um papel social extremamente importante".

Os cursos são de curta duração (60 horas teóricas e 100 horas práticas) e têm foco na qualificação para a atuação de apoio operacional nas áreas de nutrição, hospitalidade, faturamento e suprimentos.

inscrições serão realizadas de forma exclusivamente online pelo link https://conteudo.santacasa.org.br/cursos-de-qualificacao . É necessário ter 18 anos, o ensino fundamental completo e apresentar os seguintes documentos: comprovante do ensino fundamental, RG e comprovante de residência. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e confirmação da taxa de inscrição de R$ 100,00, único custo para os estudantes, com pagamento por PIX ou cartão de débito e crédito.

Cronograma: