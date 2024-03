Lideranças articulam a criação de escola do design italiano na Serra

Realizado pela segunda vez em Caxias do Sul, o Italian Design Day (IDD) reuniu aproximadamente 400 participantes, entre estudantes e profissionais, na tarde de segunda-feira (25), no auditório da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC). Organizada em mais de 100 países pelo Ministério das Relações Exteriores e Cooperação da Itália, a atividade, que ocorre há oito anos, antecede a realização do Salão do Móvel de Milão, marcado para o período de 16 a 21 de abril.

Promovido pelo Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre, em colaboração com a CIC e Consulado Honorário Italiano em Caxias do Sul, com apoio das empresas Florense e Trento, o evento também serviu para lideranças confirmarem articulações em andamento para a criação de uma escola de design italiano na Serra. Ao salientar que seu papel como cônsul é estabelecer a integração da Serra Gaúcha com a Itália, o empresário Gelson Castellan, presidente do Conselho de Administração da Florense, de Flores da Cunha, destacou o movimento em torno de uma escola, em Caxias do Sul, não apenas com perfil teórico, restrito a sala de aula, mas com foco no envolvimento da indústria local, aproveitando os conhecimentos já consolidados. "O que nos falta é método", frisou.



Castellan salientou que a realização do IDD nas dependências da CIC tem o propósito de aproximar mais a indústria, propondo a interação e a criação de relacionamentos, oferecendo a oportunidade de desenvolver na região, via parceria com empresas e escolas italianas, algo muito parecido com o que ocorre na Itália. "O objetivo é que Caxias do Sul seja reconhecida nacionalmente como polo de referência do design italiano. Mas transformar isto em realidade é um processo longo, que exige envolvimento e investimento de recursos e tempo", frisou.



O cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, definiu como essencial a realização do IDD na CIC por trazer valor agregado a toda a cadeia produtiva, bem como dar visibilidade a este movimento de tornar a cidade polo de referência do design italiano no Brasil. "O Italian Design Day não é apenas uma celebração do talento e da criatividade italiana, mas também um símbolo da estreita parceria e amizade entre a Itália e o Rio Grande do Sul", acrescentou.



Paolo Trevisan, vice-presidente sênior de design da Pininfarina America, um dos painelistas do evento, destacou que nas visitas que têm feito a empresas da Serra percebe uma semelhança com algo que é comum na Itália. Segundo ele, a receita de sucesso do design italiano alia criatividade e o sentimento de orgulho de quem faz que está presente em todos os envolvidos em uma empresa. "Sentem-se parte da família. Isto gera, não apenas um produto a ser feito, mas posicionamento e de valor expressivo de comunicação", observou.



Trevisan salientou que qualidade, inovação e o fazer diferente têm seu custo, mas que são essenciais para gerar atenção do mercado e prazer nas pessoas. Enfatizou a importância do uso de novos materiais, a integração, funcionalidade e mistura da tecnologia com o design, mas sempre buscando valorizar as relações humanas e as memórias criadas nos espaços e produtos. "Importante é saber fazer, não apenas ter a visão. Tenho observado a modernização das fábricas brasileiras com máquinas italianas, mas, em especial, o respeito pelas pessoas com o compartilhamento das culturas de branding presentes nas empresas locais. Isto é fundamental para a qualidade dos produtos", assinalou. Ele se disse surpreso com a criatividade do produto brasileiro pela valorização dos detalhes e daquilo que é local.



Reconhecida internacionalmente como designer multifacetada, Sara Ricciardi está à frente de um dos escritórios de design mais requisitados na Itália, com trabalhos em diferentes segmentos, como hotéis e marcas famosas de perfumes. Ao se dizer impressionada com as características da Serra Gaúcha, destacou que lugares como Caxias do Sul, que comparou com Brianza, uma área da Lombardia, permitem que a criatividade se expresse em peças de design e momentos culturais, acompanhados por uma potência industrial e empreendedora visível.



Um dos grandes nomes do design contemporâneo na Itália, já homenageada pela revista Elle Decor e diretora de arte da cadeia de hotéis 5 estrelas Starhotels, ela destacou a importância da fabricação de valor aos produtos. "O tema é uma junção de qualidades. Tem um valor pessoal, emotivo, econômico, temporal, relacional e material. Designer é aquele que permite transformar o conceito em forma. E é preciso criar valor territorial, pois o valor não está fora, e sim, dentro de cada território. É preciso viver, de fato, a sua cidade", disse. Também defendeu a importância de se conhecer a origem dos produtos e sentir seus conceitos. Por sua atuação em projetos de urbanização, entende que as áreas pública e privada precisam se encontrar para dar encaminhamento às ações.



Destacou que nem sempre os projetos surtem os efeitos desejados, salientando que fazer e colecionar erros são partes do processo para alcançar o aprendizado e a solução dos problemas. Razão para defender que criatividade seja exercida e treinada todos os dias.