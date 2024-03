Editora do RS cria plataforma de microaprendizagem para literatura

A L&PM, editora gaúcha de livros de bolso, vai apresentar, durante os três dias de South Summit Brazil 2024, que começa nesta quarta-feira (20), em Porto Alegre, a plataforma L&PM na Classe. A ideia do projeto é ensinar literatura a partir da metodologia de 'microlearning', ou microaprendizagem, uma abordagem com conteúdos sucintos, objetivos e direcionados para professores, estudantes e familiares. Essa é a primeira ferramenta digital no Brasil.

De acordo com Maurício Faraco, CEO da L&PM na Classe, a plataforma é um complemento a leitura, e busca otimizar o tempo de leitura, fazendo com que seja mais eficiente para os estudantes e também para os professores, que nem sempre têm tempo de aprofundar os conteúdos relacionados aos livros. "É um conteúdo rico e relevante, não são resumos. São conteúdos que trazem contexto e geram mais engajamento, ajudando o aluno a reter conhecimento e complementando a leitura", explicou.

Maurício também destacou o formato dos conteúdos. "Estudamos qual seria a melhor maneira de adequar a nossa linguagem ao formato dos jovens. Entregamos conteúdos curtos, mas que são relevantes", disse. Apesar disso, ele ressalta que a ideia da ferramenta não é transformar o aprendizado em uma espécie de "game". "Muitas plataformas utilizam a 'gamificação', gatilhos que fazem os jovens ficar mais tempo na tela. Nós trabalhamos com a ideia de que a plataforma é um complemento à leitura", ponderou. A plataforma também traz dicas de como os pais podem abordar a leitura com os filhos.

A apresentação, que acontece em um dos maiores eventos de inovação do mundo, é uma aposta da editora no universo das Edtechs, ou seja, empresas voltadas para a educação que utilizam a tecnologia e a inovação para desenvolver seus produtos. A plataforma é uma parceria da L&PM com a Grano, primeira

plataforma de 'microlearning' no Brasil para empresas e instituições. A plataforma conta os recursos que os jovens vivenciam no seu dia a dia, como vídeos, imagens, links, tudo conectado. Os cards são atrativos, diretos e multimídia, assim como a linguagem das redes.

A primeira oportunidade de colocar a L&PM na Classe a serviço dos estudantes foi implementada no projeto-piloto realizado na Escola do Sesi, em Gravataí, no ano passado, nas turmas de Ensino Médio de Língua Portuguesa. Agora, em 2024, cinco outras escolas do Sesi do Rio Grande do Sul já estão trabalhando com a plataforma. O CEO da L&PM na Classe afirmou que a experiência trouxe ótimos feedbacks de professores e alunos, o que validou o produto no mercado. "Hoje o Sesi é nosso cliente, optou por seguir com a parceria. Foi uma experiência muito bem sucedida", pontuou.

Entre as obras disponíveis estão títulos como Várias histórias, de Machado de Assis; A metamorfose, de Franz Kafka; Lisístrata: A greve do sexo, de Aristófanes; e Contos gauchescos e lendas do sul, de Simões Lopes Neto. De acordo com a editora, neste primeiro momento, a plataforma está focada em leituras obrigatórias para o vestibular, mas a ideia é estender o repertório e contribuir para a formação de mais leitores, ainda mais em uma época em que os estudantes possuem um alto consumo de tela.

A L&PM Editores foi criada em 1974 por Paulo de Almeida Lima e Ivan Pinheiro Machado e revolucionou o mercado editorial nacional com o formato de livro de bolso, o que viabilizou o acesso a leitura para a população. Para conferir mais detalhes sobre a novidade L&PM na Classe é só acessar o site da plataforma em www.lpmnaclasse.com.br.