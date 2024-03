Rodoviária prevê que 12 mil pessoas deixem Porto Alegre no feriado de Páscoa

O feriado de Páscoa, que se inicia nesta sexta-feira (29) e se estende até domingo (31), deve proporcionar um grande fluxo de pessoas para o transporte rodoviário. Segundo Jorge Rosa, gerente de operações da Estação Rodoviária de Porto Alegre, é estimado que 12 mil pessoas deixem a Capital por ônibus.

Para atender a alta demanda por viagens, a rodoviária disponibilizará 110 horários extras, além dos 240 horários de partidas diárias. Já que a Páscoa é uma festividade religiosa, muitas pessoas optam por passar o feriado com as suas famílias no interior do Estado. Dito isso, segundo o gerente de operações, esse é destino mais procurado. Também há procura pelo litoral, especialmente a parte norte.