Confira a previsão do fluxo para as rodovias gaúchas no feriadão de Páscoa

O feriadão de Sexta-feira Santa e Páscoa devem ocasionar um grande aumento de fluxo nas rodovias ao redor de Porto Alegre a partir dessa quinta-feira (28), arrefecendo na sexta-feira e sábado, e tendo um novo pico no domingo de Páscoa (31), o que vai demandar maior atenção dos motoristas que forem viajar.

A previsão da EGR é que 376,5 mil veículos circulem pelas rodovias administradas entre quinta (28) e domingo (31). Logo na quinta-feira, espera-se um aumento entre 10% e 73% do fluxo normal. Os motoristas devem esperar um trânsito mais intenso na praça de Boa Vista do Sul, na rodovia RSC-453 e em Santo Antônio da Patrulha, na ERS-474.

No âmbito da Freeway e na BR-386, de concessão da CCR ViaSul, também espera-se um fluxo maior, principalmente para a primeira, que, com sentido litoral, deve ter fluxo de 211 mil veículos em todo o período. Somando todas rodovias em concessão pela empresa, o número total sobe para 790 mil.

Após um primeiro dia mais intenso, o trânsito deve normalizar na Sexta-feira Santa e no sábado, com exceção de um aumento na praça de São Francisco de Paula, Gramado e Três Coroas. Porém, fluxo intenso retorna na maioria dos trechos de concessão no domingo, novamente com um pico em Boa Vista do Sul, na RSC-453, de 51% em relação ao fluxo normal. Na Freeway, o maior movimento será sentido litoral na quinta-feira (43,1 mil), e capital no domingo (108,2 mil)

Sentido Interior

O destino tradicional dos turistas, segundo a EGR, é a Serra Gaúcha, onde se espera aproximadamente 41,7 mil veículos transitando por meio da ERS-115, na praça de Três Coroas. A movimentação será 29% superior na quinta-feira (28/03), 12% na sexta-feira (29/03) e 14% no domingo (31/03).

Na ERS-235, são esperados 24,4 mil veículos transitando pela praça de pedágio de Gramado. O volume será 24% superior ao registrado em dias normais na quinta-feira (28), 26% na sexta-feira (29), 33% no sábado (30) e 16% no domingo (31). Pela praça de pedágio de São Francisco de Paula, também na ERS-235, serão 20,7 mil, com picos de até 45% acima do normal na quinta-feira (28/03) e 29% no domingo (31).

Também no sentido interior, a CCR ViaSul espera, neste feriadão, um fluxo de 117,8 mil motoristas na BR-386. O trânsito será mais intenso na quinta-feira (28), com 21,2 mil e domingo, com 13,9 mil. No sentido capital espera-se picos tanto no dia anterior ao feriado quanto na Páscoa.

Sentido Litoral

Já no sentido litoral, o maior fluxo deve ser na ERS-474, que liga a ERS-239 com a ERS-030 e a BR-290. Lá, estima-se que 39 mil veículos trafeguem entre os dias do feriado. Deles, 10,4 mil serão somente na quinta-feira, 73% a mais. O fluxo se mantém normal na sexta-feira (29) e no sábado (30), mas aumenta 29% no domingo de páscoa, quando são esperados mais de 12,2 mil veículos.

Também no sentido litoral, espera-se na Freeway, 43,3 mil motoristas somente quinta-feira (28), diminuindo para 31,4 mil na sexta e 13,3 mil no sábado, e 15,2 mil no domingo. No sentido capital, espera-se o movimento inverso: 14, 8 mil na sexta-feira e 53,8 mil no domingo.

Entre Garibaldi e Estrela, pela RSC-453, a estimativa é um incremento de 60% no fluxo de veículos na quinta-feira (28) e 51% no domingo (31). Nas demais estradas, a movimentação será bastante intensa, mas dentro da normalidade.