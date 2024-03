Negócio de Porto Alegre lança buffet de ovo de chocolate para Páscoa

A The Best Açaí é uma franquia de Londrina, no Paraná, focada em buffets a quilo de açaí e sorvete. Com lojas em diversos pontos do Brasil, a marca conta com uma operação em Porto Alegre, localizada na Cidade Baixa. Pensando em atender à demanda da Páscoa, a rede lançou um buffet de ovo de chocolate onde o cliente pode personalizar o doce.



A promoção especial da The Best Açaí para a Páscoa foi lançada em março. No buffet de ovo de Páscoa, os clientes servem o açaí e sabores de sorvete em um ovo de chocolate, ao invés dos tradicionais potinhos de plástico geralmente utilizados em negócios similares. A iniciativa tem chamado a atenção da clientela e, segundo Valmo Trindade, empreendedor por trás da operação de Porto Alegre, tem trazido resultados financeiros positivos.



A franquia chegou à Capital em janeiro. Valmo serviu ao exército por nove anos e, durante este período, desenvolveu uma vontade de empreender. “Tinha um dinheiro guardado e, quando saí do exército, fiquei procurando franquias para investir. Foi aí que conheci a The Best Açaí e achei este ponto livre para abrir o negócio”, conta.



A opção por abrir uma franquia ao invés de um negócio próprio também foi planejada. Mesmo que o franqueado tenha menos flexibilidade, a estabilidade de ter um modelo de negócio pronto e se preocupar quase que exclusivamente com a divulgação de seu produto é algo muito positivo, segundo Valmo.

A busca pelo ponto ideal foi uma grande preocupação do empreendedor. O local escolhido foi um casarão antigo na Cidade Baixa, bairro que, segundo ele, foi a melhor opção para seu negócio. Ele conta que levou em consideração o preço do aluguel, o público da região e os horários de pico. "Tinha outros lugares em mente, mas o aluguel era muito caro. Pensei em um ponto próximo ao Parcão que era muito bom, mas o aluguel era muito mais caro e só teria público durante o fim de semana", explica o empreendedor.

Buffet de ovo de Páscoa



Em março deste ano, a The Best Açaí lançou uma promoção especial de Páscoa que tem chamado a atenção. Por R$ 4,99 por quilo - mesmo valor do produto tradicional da empresa -, o cliente tem a opção de servir seus sorvetes e o açaí em uma casca de ovo de chocolate. Essa simples mudança cativou a clientela e ajudou Valmo a bater metas financeiras.





"A demanda está sendo muito grande mesmo. Tínhamos calculado 40kg de chocolate para 15 dias, e isso foi embora em uma tarde de domingo", afirma Valmo.

Endereço e horário de funcionamento da The Best Açaí



A The Best Açaí está localizada na rua General Lima e Silva, n° 268, e opera todos os dias das 12h30min às 23h30min. A promoção dos ovos de Páscoa estará disponível até o dia 10 de abril.