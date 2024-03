Delivery lança ovo de sushi para celebrar Páscoa em Porto Alegre

Especialistas em peixe, a Gunkan's, restaurante de delivery de Porto Alegre, inovou ao criar um ovo de sushi em comemoração à Páscoa. O objetivo é movimentar as vendas da loja em uma data comemorativa que, normalmente, é restrita apenas ao chocolate.

"O ovo de sushi surgiu ano passado de forma breve, e esse ano quisemos trazer algo diferente. Um ovo de colher com muito salmão e o famoso shari , arroz para sushi", explica Edmilson soares, empreendedor no Gunkan's. O item tem quase 500g e está disponível em dois sabores: filadélfia, no valor de R$ 99,90, e camarão com salmão, por R$ 129,90.

Encomendas podem ser feitas até quinta-feira (28), e as entregas serão realizadas em horários agendados na sexta-feira, sábado e domingo. "É ideal para comer na sexta-feira santa e antecipar as comemorações de domingo", considera Edmilson. A expectativa é atingir a marca de 200 pedidos até sexta-feira.

Os pedidos podem ser feitos via Instagram (@gunkansdelivery) ou no WhatsApp (51) 997707835.