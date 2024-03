Nove países apresentam suas culturas no International Day da Pan American School

International Day, evento promovido pela Pan American School na manhã de sábado (23) no estacionamento do Bourbon Country em Porto Alegre para apresentar a cultura de nove países que representam a diversidade da instituição. A Pan American School tem mais de 50 anos e é a Mais de 500 pessoas prestigiaram ona manhã de sábado (23) no estacionamento do Bourbon Country em Porto Alegre para apresentar a cultura de nove países que representam a diversidade da instituição. A Pan American School tem mais de 50 anos e é a única escola internacional do Rio Grande do Sul . Atualmente, alunos de 18 nacionalidades diferentes e o corpo docente também conta com estrangeiros.

Ao longo de três horas, famílias e convidados participaram do encontro onde puderam conhecer um pouco mais das peculiaridades culturais e gastronômicas de nações como Áustria, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Grécia, Itália, Israel, Portugal e Reino Unido, representadas por famílias locais ou descendentes. Cada país foi apresentado em um estande individual, decorado e com pratos típicos das regiões. Os visitantes puderam entrar no clima multicultural carimbando, em cada um dos locais, um passaporte entregue ao ingressar na festa.

“Este é um momento no qual expandimos nossas fronteiras para abraçar a diversidade. Cada espaço que temos aqui é uma janela para o mundo que nos convida a explorar, aprender e apreciar as maravilhas das diferentes tradições e costumes”, comemorou a superintendente da Pan American School, Shaysann Kaun Faria.

Pela primeira vez na festa, a espanhola Laura Mas não escondeu a empolgação ao apresentar – e dar a receita – das delícias que levou para o evento: pão com tomate, torta de batata, gazpacho, churros com chocolate e melão com presunto. “É uma festa maravilhosa, com representação de muitos países. Tem um grupo de mães incríveis que ajudaram a preparar o estande com pratos típicos e decoração”, disse a mãe, natural de Barcelona, e moradora de Porto Alegre há apenas seis meses.



No estande norte-americano, não faltou donuts, cookies e o famoso banana bread. “Durante o período da Depressão nos Estados Unidos, as mulheres não queriam desperdiçar comida. Então, deixavam as bananas amadurecerem bem e as usavam para fazer esse pão, que é bem tradicional”, explicou Carrie Muntean, cônsul dos Estados Unidos na Capital.

O evento também contou com shows musicais dos alunos da escola, da ONG Sol Maior e uma apresentação do grupo de dança flamenca.