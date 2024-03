Baile da Cidade transforma Parque da Redenção em pista de dança

O tradicional Baile da Cidade no Parque da Redenção reuniu centenas de pessoas no sábado (23). Promovido pela prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, o evento comemorou os 252 anos de Porto Alegre.

Diversas atrações culturais se apresentaram no palco montado próximo ao Espelho d'Água. O baile foi comandado pelo radialista Celso Dornelles e pelo DJ Piá. Também houve apresentação do projeto de hip hop e rap Icea Malvina, do Morro Santa Tereza, com foco na criação de poesia, improviso e musicalidade.



A programação incluiu shows do CTG Galpão Missioneiro, do cantor nativista Marco Lima, da banda In The Box, com Tchê Gomes, e do Grupo de Pagode Seleção. O DJ Kindjay fez o encerramento da festa. O secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura, destacou o caráter diversificado das apresentações musicais. "A excelente qualidade dos shows é um presente para a nossa cidade. Temos talentos espalhados por toda Porto Alegre e isso é reflexo da valorização que estamos dando à cultura", afirmou.