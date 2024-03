Cristo Protetor de Encantado realiza 3ª Via Sacra

A 3ª edição da "Caminhada Penitencial e Via Sacra", em Encantado, ocorrerá na manhã de Sexta-Feira Santa, dia 29 de março. O evento, que é coordenado pela Paróquia São Pedro e tem o apoio da Associação Amigos de Cristo Protetor de Encantado, início às 5h30 da manhã, em frente ao painel do Imigrante da Igreja Matriz do município. Também participará da caminhada o Movimento do Cursilho e dos Jovens.



A jornada seguirá até o Morro das Antenas, onde está localizado o Cristo Protetor de Encantado, monumento religioso emblemático da região. Neste dia, o acesso à estátua somente será permitido após o término da celebração religiosa. A atividade ocorre independentemente do clima (com chuva ou com sol).

No ano passado, a Via Sacra em Encantado reuniu centenas de fiéis, que percorreram as ruas da cidade em clima de oração e reflexão. A celebração foi conduzida pelo padre Genoir Pieta, pároco da Igreja São Pedro. Este ano, a expectativa é de que a participação seja ainda maior.



A Via Sacra é uma devoção que consiste em percorrer 14 estações que representam os momentos finais da vida de Jesus Cristo, desde sua condenação até sua morte e ressurreição. Ao longo do trajeto, os participantes meditam sobre os sofrimentos de Cristo e refletem sobre o significado da fé cristã.





Saiba mais sobre o evento



- A coordenação geral da Caminhada Penitencial da Via Sacra está a cargo da Paróquia São Pedro e conta com o apoio da Associação Amigos do Cristo Protetor.



- A Paróquia atua por meio de uma comissão presidida pelo pároco e formada por representantes de todas as comunidades das pastorais e movimentos, e também de um representante da Prefeitura Municipal.



- A organização prática e o acompanhamento da caminhada estão a cargo do Movimento do Cursilho e dos Jovens.



- A coordenação geral das encenações das estações da Via Sacra está sob a responsabilidade das professoras Vanessa A. Gianezini, Leine Verner e Rosane Bagatini.



- Texto, cantos e músicas foram preparados pelo Pe. Genoir Pieta e equipe.



- O som estará a cargo da Paróquia.



- A divulgação da caminhada está sendo realizada pela Associação Amigos do Cristo, Paróquia São Pedro, por outras pessoas e entidades.