Viaduto Obirici tem prazo para parceria de comércios até terça-feira

A Secretaria Municipal de Parcerias (SMP) prorrogou o prazo de chamamento público para empreendimentos adotarem espaços do Viaduto Obirici, no bairro Passo d'Areia, até a próxima terça-feira (19). A parceria prevê que comércios poderão se estabelecer no Viaduto de forma gratuita. Em contrapartida, a adoção exige dos empreendedores que realizem a limpeza e manutenção do local.

O Viaduto Obirici, segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb), está sendo revitalizado desde setembro de 2023, e deve ser finalizado até o fim do mês de março de 2024.

Segundo o secretário da SMSurb, Marcos Felipe Garcia, foram investidos em torno de 400 mil reais na revitalização. O investimento foi utilizado na manutenção, limpeza, pintura e grafite. Segundo Garcia, resta finalizar os grafites de embelezamento e pavimentação da parte central.

O local está sendo decorado com seis murais decorados pinturas e grafite, dos quais restam finalizar apenas dois. Segundo informações da prefeitura, as decorações dos pilares estão sendo produzidas pelo artista Erick Citron e contam a lenda da indígena Obirici, que dá nome ao viaduto.

O Viaduto já tinha empreendimentos atuando anteriormente à revitalização, como relata a Secretária Municipal de Parcerias, Ana Maria Pellini. Estes comerciantes vão permanecer no local “sob a condição de melhorar suas estruturas”, para que elas fiquem “condizentes com a cidade que se deseja, bonita, limpa, regularizada”, disse a secretária.

Ela cita como exemplos de melhorias das estruturas a construção de deques de madeira, novas pinturas e decorações. A secretária reitera, porém, que, como o espaço é voltado para pequenos comércios, a prefeitura não irá cobrar algo que demande grandes investimentos.

Para novos empreendimentos, segundo informações da prefeitura, a adoção é voltada para a manutenção do espaço em boas condições de uso e trafegabilidade, com a possibilidade de exploração comercial para até três operações. Sendo que, como explicou Ana, não há cobrança.

Segundo Ana Maria, o período padrão para esse tipo de contrato é de quatro anos, com possibilidade de renovação. Porém, o contrato pode ser rescindido caso haja descumprimento de obrigações, "se for ruim, rompemos [o contrato] amanhã", ressaltou. Porém, ela ressaltou que os comerciantes são bem vistos pelo órgão público, "todo mundo gosta deles na vizinhança", diz.

A secretária explica que irão escolher “aqueles que melhor atendem aos interesses da região, que estão mais bonitos e se coagulem com a proposta, que deve ser alguma coisa limpa, como gastronomia, prestação de pequenos serviços, coisas que se coagulem com o espaço e com a proposta”.

O que pensam os comerciantes

Atualmente, já existem comerciantes abaixo do viaduto Obirici. Eles já trabalham, desde antes da revitalização. Há uma banca de frutas, de comércio de plantas e jardinagem, um chaveiro, uma banca de revistas e um foodtruck. Em geral, as impressões por parte dos comerciantes, acerca da revitalização, são positivas. Esperam aumento do movimento no local após melhora na aparência geral do viaduto, mas não são uniformes ao relatar as obrigações de conservação por parte do município.

Lubia Samiko, de 43 anos, é dona da loja de jardinagem no local há 3 anos e meio. Ela vê com bons olhos a revitalização do local, tanto pelo visual, quanto pelo fluxo de pessoas, que espera que melhore. Ela explica que a prefeitura havia passado para ela orientações de conservação, que envolviam limpeza e revitalização, “para nós darmos uma melhorada nas bancas”.

Também disse que está esperando aprovação do projeto de melhoria de sua banca de jardinagem. Visa colocar refletor, colocar armação fixa para colocar plantas pendentes e modificações nas portas laterais da banca. Ela ressalta que é algo caro, mas na sua visão é bem vindo, “tudo tem custo, tudo é caro, mas para mim vai evoluir bastante com essas melhorias”.

Alvanice José Borges Jacob, de 44, dono da fruteira do local, está há quase seis anos comercializando abaixo do viaduto. Ele vê a revitalização como uma valorização da região norte de Porto Alegre, “para nós vai agregar muito, vai trazer bastante pessoas para cá”, diz. Segundo ele, isso se deve, em parte, pela aparência do local.

Ele, por sua vez, não relata muitas mudanças nas obrigações de conservação do viaduto, comunicadas pela prefeitura. “Pediram para nós cuidarmos cada dia mais do viaduto”, sendo que para o dono da fruteira não foi passado obrigações de varrição, limpeza, ou recolhimento de lixo, de forma explicita.

Foi orientado, relata, melhorias da aparência do espaço “para deixar bem organizado, apesar de que a gente já cuida". Borges diz que no seu estabelecimento as mudanças não serão nada demasiadamente oneroso, “na minha percepção, quanto mais bonito fica, melhor para todos nós”.

O chaveiro Paulo de Tarso, de 49, está no local desde 2019. Tarso disse que o viaduto se encontra bem mais bonito, “antes estava atirado, agora tá tudo mais organizado”, relata. Ele explica que não soube de obrigações de conservação passadas pela prefeitura. Porém, os próprios comerciantes do local se organizam para manter o viaduto limpo e organizado. Ressaltou apenas que funcionários da prefeitura orientaram a não permitir pessoas em situação de rua no local.

“Chegaram a dizer que a gente precisa fazer algumas melhorias aqui, como tá ficando mais bonito do lado de lá, e eles querem que nosso lado fique bonito também”, relatou Tarso, referindo-se ao que foi passado pelo órgão público em relação a reformas.

Segundo ele, porém, não há muito o que se fazer. “Banca de chaveiro já vem em modelo próprio, padrão, de todos os chaveiros. Quais as melhorias que eu poderia fazer? Só se eu botasse uma chave em cima da casinha, 24 horas, piscando as luzes”, brincou.