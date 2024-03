Telhado do hospital de São Vicente do Sul será reconstruído

Danificado durante o vendaval que atingiu o Estado em janeiro deste ano, o Hospital São Vicente Ferrer, na cidade de São Vicente do Sul, recebeu R$ 831,3 mil para a troca do telhado e substituição de parte das instalações elétricas da instituição. A portaria para liberação dos recursos foi assinada, nesta terça-feira (5), entre o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), e a prefeitura do município na Região Central.

Em 16 de janeiro, ventos que chegaram a 115 km por hora na cidade afetaram o telhado da área de internação, do setor de exames de raio-x e da área de pronto-atendimento, obrigando a direção a transferir pacientes para outras unidades de saúde. Já no dia seguinte, o Estado se comprometeu com a recuperação do prédio. "Essa portaria é resultado de olharmos para o cidadão que precisa de assistência à saúde e que terá um hospital integral e renovado", disse a titular da SES, Arita Bergmann.

O prefeito de São Vicente do Sul, Fernando Pahim, destacou a rapidez no processo de liberação dos recursos, ocorrida 49 dias após os danos ao hospital. "Para o município e a população, é muito importante receber essa presteza e agilidade para podermos retomar o melhor atendimento à população", ressaltou.