Governo anuncia R$ 122,8 milhões para obras e reformas em hospitais do Estado

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES) anunciou, nesta quinta-feira, o investimento de R$ 122,8 milhões em obras de reforma e ampliação na rede hospitalar do Estado. Também será realizada a aquisição equipamentos e materiais necessários para a melhora nos atendimentos. Ao todo, os recursos beneficiarão 61 entidades gaúchas distribuídas em 54 municípios.

Os recursos são provenientes do programa Avançar na Saúde e contemplarão todas as macrorregiões de saúde do Estado. Segundo o governador Eduardo Leite, presente na solenidade, nunca houve um programa de investimentos como esse. “Os investimentos têm de ser mantidos, porque fazem a diferença na vida das pessoas", afirmou o governador.

Leite ainda mencionou exemplos práticos para ilustrar como os recursos vão impactar a vida das comunidades. “Há casos de pacientes que precisam se deslocar por longas distâncias, três vezes na semana, para poder fazer hemodiálise e que, agora, vão realizar o tratamento perto de casa. Há também cirurgias que, com equipamentos mais modernos, fazem intervenções menos invasivas e aceleram o processo de recuperação dos pacientes”, exemplificou. “Além disso, temos os equipamentos de imagem, que estão melhorando a qualidade de apuração dos diagnósticos.”

Durante a cerimônia, também foram assinadas portarias com alguns dos hospitais da Região Metropolitana que tiveram ampliação de recursos e serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), após a aplicação dos novos parâmetros do Programa de Incentivos Hospitalares (Assistir), publicados em janeiro.

Entre os projetos para aquisição de equipamentos ou materiais, o de maior volume em recursos é para o Hospital de Clínicas de Passo Fundo. São R$ 5,3 milhões destinados à compra de novos equipamentos, mobiliários e materiais para pediatria, Unidade de Cuidados Intermediários pediátricos, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, maternidade e centro cirúrgico. O Hospital de Caridade de Carazinho é outro exemplo, com R$ 5 milhões para um aparelho de ressonância magnética.

Lançado em setembro de 2021, o Avançar na Saúde é um plano de investimentos para obras e aquisição de equipamentos para a qualificação da rede hospitalar, incluindo também repasses para assistência farmacêutica, Atenção Primária e infraestrutura da SES. Em 2024, serão investidos, por meio do programa, mais de R$ 167,8 milhões, incluindo os R$ 122,8 milhões anunciados nesta quinta-feira para a rede hospitalar. Entre 2021 e 2024, o investimento total chega a R$ 809,6 milhões.