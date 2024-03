Curso pré-vestibular popular em Porto Alegre abre inscrições na próxima quarta-feira

O curso de preparação para o vestibular Resgate Popular tem processo seletivo aberto para novos alunos em Porto Alegre. A instituição oferece formação pré-vestibular gratuita voltado para pessoas de baixa renda que queiram ingressar no Ensino Superior por meio do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

A seleção de estudantes será presencial, entre a próxima quarta-feira (20) e sexta-feira (22), das 18h30min às 20h. Serão oferecidas 20 vagas, e a seleção é feita através de uma entrevista e avaliação socioeconômica.

O início das aulas, também presenciais, é previsto para abril, no turno noturno, de segunda a sexta, que irão até o mês de dezembro.