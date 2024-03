Governo Federal anuncia a construção de 5 novos Institutos Federais no Rio Grande do Sul

O Governo Federal anunciou, na manhã desta terça-feira (12), a abertura de 100 novos campi dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). A maioria será cursos técnicos integrados ao ensino médio. Destes 100, 13 serão no sul do país, e cinco deles no Rio Grande do Sul, nas cidades de Porto Alegre, Caçapava do Sul, São Luiz Gonzaga, São Leopoldo e Gramado. As informações foram publicadas nos portais do governo federal.

A região Sul é a terceira região que mais vai receber novos campi. Segundo informações do governo, além destas unidades do Rio Grande do Sul, mais três outros Institutos serão construídos em Santa Catarina, nas cidades de Tijucas, Campos Novos e Mafra. Também foram divulgados mais cinco no Paraná, em Maringá, Araucária, Cianorte, Cambé e Toledo.

O Nordeste é a região que receberá o maior número de novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia nesta fase de expansão, sendo 38 campi nos nove estados. O Sudeste terá 27 novos campi, e aparece na sequência. Região Norte terá 12 e o Centro-Oeste, 10.

A construção dos institutos acontecem no âmbito do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), programa de investimentos coordenado pelo governo federal. Serão investidos R$ 3,9 bilhões em obras. Desse total, R$ 2,5 bilhões são para criar novos campi e R$ 1,4 bilhão para consolidar unidades já existentes, com a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos.