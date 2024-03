Governo do RS apresenta investimento de R$ 1,4 bilhão em educação até 2026

Reformulado para 2024, o programa Todo Jovem na Escola foi apresentado nesta quarta-feira (6), no Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre. No total, o governo do Estado garantiu que haverá investimentos na ordem de R$ 1,4 bilhão em educação até 2026.

O evento contou com a presença do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza. Também, foram assinados os contratos das atas de registro de preço regionalizadas para manutenção de escolas da rede estadual. Os contratos contemplam 1350 instituições em todo Rio Grande do Sul no período entre 2024 e 2026. O valor do investimento total é de R$775,1 milhões.

O contrato de manutenção escolar será dividido em duas etapas. A primeira tem investimento previsto de R$ 278,3 milhões, sendo R$ 136 milhões para gastos em escolas da capital. Já a segunda etapa, prevê R$ 496,8 milhões, atendendo 194 munícipios e em torno de 268 mil estudantes.

Programa Todo Jovem na Escola

O programa Todo Jovem na Escola tem como objetivo prevenir a evasão escolar e incentivar os estudantes a concluírem o ensino médio. Segundo dados divulgados pelo próprio governo do Estado, até janeiro de 2024 foram mais de 175 mil jovens beneficiados e R$279,4 milhões investidos.

Durante apresentação, governador Eduardo Leite fez uma análise da educação no Rio Grande do Sul. "A situação em que as escolas do Rio Grande do Sul se encontram me deixa bastante incomodado. Entretanto, é importante lembrar que elas não começaram a se deteriorar nos últimos 5 anos. São 30, 40 anos de falta de investimento que ocasionaram esta situação", afirmou.

"Nosso primeiro desafio era ter dinheiro para fazer as obras. Depois, era superar a burocracia para realizá-las. Este governo atuou nas duas frentes para finalmente conseguir tirar isso do papel", avaliou Leite.

O programa ainda conta com incentivos aos estudantes. Entre eles, estão: Auxílio Material Escolar, 2 bolsas na Poupança Aprovação e também o Prêmio Engajamento. A novidade fica por conta do aumento de bolsas mensais. Agora serão 14, no valor de R$ 150, que serão recarregados mensalmente em cartões que ficarão em nome dos estudantes.