Rio Grande do Sul apresenta programa contra evasão escolar

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza apresentaram, nesta segunda-feira (16), a reformulação do Todo Jovem na Escola (TJE) para o próximo ano. Segundo eles, trata-se da maior iniciativa de combate à evasão e ao abandono escolar em todo o País.

Durante a apresentação, Leite reafirmou a importância da educação em seu plano de governo. "A educação está no centro do mapa de estratégia do governo. Queremos investir nesses jovens para que possam trazer benefícios para si mesmos, para a família e para o nosso Estado."

O programa Todo Jovem na Escola terá um investimento de R$ 731,6 milhões entre 2024 e 2026, além de contar com com quatro incentivos aos estudantes. Entre eles, estão: Auxílio Material Escolar, 10 bolsas mensais, 2 bolsas na Poupança Aprovação e também o Prêmio Engajamento. "Não existe no Brasil um programa com quatro incentivos de combate a evasão escolar. Ainda não tinha sido feito algo tão completo nessa sentido", afirmou o vice-governador.

Também foi a apresentado o Partiu Futuro, que busca oportunizar aos jovens em situação de vulnerabilidade social acesso ao mundo do trabalho através de promoção de estágios e aprendizagem profissional. O investimento chegará a R$ 42,3 milhões entre 2024 e 2026.

Os três eixos de atuação serão: Estágios em escolas, Jovem aprendiz no setor público (algo inédito no Estado) e Jovem aprendiz em escolas técnicas. "O projeto busca trazer inclusão para esses jovens e tirá-los dos perigos das ruas durante o contra turno, substituindo a violência pelas oportunidades", disse Gabriel Souza.