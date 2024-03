Dia D contra a dengue mobiliza zonas Sul e Norte de Porto Alegre neste sábado

Como parte do Dia D de mobilização nacional contra a dengue, agentes da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre percorrerão, neste sábado, bairros da zonas Sul e Norte da Capital para identificar e eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, bem como sensibilizar a comunidade para o cuidado permanente com o ambiente. Segundo o secretário municipal de saúde, Fernando Ritter, este será o primeiro de uma série de finais de semana nos quais a prefeitura promoverá atividades de conscientização contra a doença, abrangendo assim todas as regiões do município.

"Estaremos cada final de semana em uma área de vulnerabilidade para infestação de dengue na Capital, buscando sensibilizar as comunidades sobre este problema. Muitas pessoas ainda não se deram conta do aumento de casos... Também queremos alertá-las quanto aos sintomas da dengue e a importância de procurar uma unidade de saúde, caso seja necessário", destaca Ritter.

As ações previstas pela SMS se integram à programação do Ministério da Saúde que, em meio a um aumento expressivo de casos de dengue em todo o território nacional, mobilizará todos os Estados e municípios do país, com o tema '10 minutos contra a dengue'. Segundo o secretário, este é o tempo diário que as pessoas devem dedicar à limpeza, vistoria e identificação de focos do mosquito no pátio de suas residências.

Em Porto Alegre, na Zona Norte, o ponto de encontro será em frente à Unidade de Saúde Fradique Vizeu (rua Frederico Mentz, 374 - Navegantes), às 8h30, enquanto, na Zona Sul, o ponto de saída será a Escola Infantil Mato Grosso (rua Otávio de Souza, 1818), às 9h, com participação de representantes da Coordenadoria Oeste de Saúde e das Unidades de Saúde Cristal e Santa Anita, além de lideranças do Orçamento Participativo. Os locais foram escolhidos por, segundo a secretaria de saúde, "representarem maior risco da doença no momento".

Representantes de outros órgãos municipais e lideranças comunitárias também irão percorrer a região do bairro Cristal e de bairros da abrangência da Coordenadoria Norte de Saúde, junto de agentes de combate a endemias, agentes de fiscalização, técnicos e profissionais da SMS - incluindo profissionais da Diretoria de Vigilância em Saúde e da Diretoria de Atenção Primária à Saúde.

Também estarão presentes membros do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) para encontrar pontos de descarte irregular de lixo e locais com risco iminente de proliferação do mosquito. Em Porto Alegre, segundo a semana epidemiológica 8 (com dados cumulativos até 24/2), há 302 casos confirmados de dengue, com 3.838 notificações de suspeitas.