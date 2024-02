Prefeitura e Exército realizam ação contra dengue no Centro de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre realizou, em parceria com o Exército Brasileiro, uma ação contra a dengue na manhã desta terça-feira (27) no Centro Histórico. A iniciativa tem como objetivo orientar a comunidade, identificar e eliminar criadouros de mosquitos e fazer busca ativa de casos compatíveis com a doença.

LEIA TAMBÉM: Brasil se aproxima de 1 milhão de casos prováveis de dengue

Foram percorridos dois perímetros que incluíram as ruas Duque de Caxias, Vasco Alves, General Portinho e Washington Luís e entre a Demétrio Ribeiro, General Auto, Espírito Santo e Washington Luís. A ação conjunta terá continuidade até o fim do mês de março, mobilizando 80 militares e também agentes de saúde que estarão trabalhando em 42 bairros da Capital, onde há 302 casos confirmados.

"O exército foi convidado a participar pela prefeitura para aumentar a credibilidade dos agentes de saúde que já fazem isso diariamente. Com a presença dos militares as pessoas se sentem mais confiantes em abrir a porta de suas casas o que amplia o alcance do trabalho", explicou o Major Luis Augusto Lopes Júnior.

O Major ainda afirmou que houve uma preparação prévia para fazer esse auxílio. "Os militares receberam uma capacitação por meio de palestras antes e partir do dia de 21 de fevereiro começaram a atuar junto a prefeitura. A parceria faz com que o Exército possa oferecer sua mão amiga no combate a proliferação do mosquito, aumentando a segurança da população", detalhou.

Durante vistoria na Escola Técnica Estadual Senador Ernesto Dornelles, a diretora Isabel Teixeira Lopes recebeu alguns cartazes informativos para espalhar pela escola. "É muito importante esse tipo de material. Colocaremos um em cada andar do prédio e iremos entrar nas salas para passar o recado para os alunos", afirmou a diretora.

Ao longo do percurso pela rua Duque de Caxias, a agente de combate a doenças Cássia Rodrigues se deparou com situações distintas. Algumas pessoas não atendiam ao interfone, outras diziam para entrar em contato com o síndico e as mais solícitas abriam suas casas para que ela fizesse a vistoria.

Entre as visitas, o discurso era o mesmo. "Quando for esvaziar o pratinho do vaso da plantas lembra de escovar ele, tá? Cuida para não esquecer uma garrafa aberta ou quem sabe uma tampinha porque isso é um perigo. Compartilha essas informações com os vizinhos e se tiver qualquer sintoma suspeito procura o posto de saúde mais próximo", orientou Cássia diversas vezes durante a manhã.

"Esse trabalho é muito importante. Às vezes recebemos um não ou a pessoa não está em casa para nos receber, mas isso faz parte. Essa parceira com o Exército é bacana, facilita para que sejamos recebidos pelos moradores, e no final é isso que importa, passar as orientações", disse a agente de combate a doenças.