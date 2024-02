Hospital Mãe de Deus mantém atendimento a segurados do IPE Saúde na José de Alencar

O Hospital Mãe de Deus informa que os atendimentos aos segurados do IPE Saúde não sofreram alterações na Unidade José de Alencar, no bairro Menino Deus em Porto Alegre. Na Unidade Carlos Gomes, em razão de um reposicionamento dos serviços oferecidos, os atendimentos ao IPE Saúde serão suspensos a partir de abril.

Nesta terça-feira (27), o governo do Estado anunciou que irá adiar a implementação do novo modelo do IPE Saúde em 30 dias . O novo plano deveria começar a operar nesta sexta-feira (1º). Segundo o órgão, o novo prazo visa possibilitar mais tempo para adequação dos hospitais credenciados.

Na semana passada, um grupo de hospitais e entidades representativas do setor da saúde entregou ao governador Eduardo Leite (PSDB) uma carta que pedia a suspensão do novo modelo de remuneração dos hospitais credenciados ao IPE Saúde. O grupo afirmou que, caso as medidas fossem mantidas, as instituições teriam uma redução drástica na receita dos hospitais, o que, segundo alegaram, forçaria cancelamentos de atendimentos pelo plano.