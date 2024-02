A Acadêmicos de Gravataí é a campeã do Grupo Ouro de Carnaval de Porto Alegre. É a primeira vez que a escola da Região Metropolitana conquista o título da Capital. A agremiação somou 239,9 pontos. A vice-campeã foi a Estado Maior da Restinga (239,8) e a terceira colocação ficou com a Imperadores do Samba (239,6). A apuração foi realizada na tarde desta segunda-feira (26) no Complexo Cultural do Porto Seco. Os jurados avaliaram oito quesitos: bateria, samba enredo, harmonia, tema enredo, fantasia, evolução, mestre-sala e porta-bandeira e alegoria.

A escola de Gravataí venceu pela primeira vez em sua história o Carnaval da Série Ouro de Porto Alegre. Por outro lado, a Realeza ficou na última colocação do Grupo Ouro, com 236,9 pontos, e foi rebaixada para a Série Prata, em 2025. Não haverá desfile das Campeãs no Porto Seco.

Antes da apuração, que iniciou com atraso de quase duas horas, foi feita uma reunião entre os diretores das escolas de samba onde foi apresentado um pedido de punição ao Bambas da Orgia, em função de um episódio de violência entre dois integrantes da bateria: eles se agrediram fisicamente no final do desfile. Porém, a escola de samba não foi punida.

Segunda escola a desfilar pelo Grupo Ouro na madrugada de sábado (24), a Acadêmicos de Gravataí apresentou contos medievais que inspiraram o surgimento da Commedia Dell’Arte, uma reconhecida expressão cultural de origem italiana. A escola que tem como símbolo a onça negra e as cores vermelho, preto e branco, é comandada pelo presidente Anderson Nascimento e trouxe um enredo criado pelos carnavalescos José Schmidt e Rafael Silveira: "A Trupe da Onça Negra apresenta: no palco da fantasia entra em cena a Commedia Dell’Arte".

"Esta vitória é o resultado de muito esforço e mostra que fazemos um Carnaval profissional", contou o presidente Anderson Silva.

Império do Sol conquista o título da Grupo Prata

A escola Império do Sol, de São Leopoldo, conquistou o título do Grupo Prata do Carnaval de Porto Alegre 2024. Com o tema "Um bicentenário com mais de 200 anos! São Leopoldo, a saga histórica da cidade povoada, amada e miscigenada", a Império do Sol abriu a disputa na segunda noite de desfiles, no sábado (24), no Complexo Cultural do Porto Seco. A Império do Sol totalizou 238,9 pontos. Em segundo lugar, ficou a União da Tinga, com 238,5 pontos. A Academia Samba Puro foi a última colocada com 236,6 pontos. Com a conquista, a Império do Sol disputará o Carnaval de 2025 na Série Ouro.

A Império do Sol abriu a segunda noite de desfiles (24). A apresentação da escola contou com um elemento cênico: um tripé denominado Padre Reus, o Milagreiro de São Leopoldo e mais três alegorias. Uma no abre-alas, representando os tempos imemoriais, e a segunda sobre a chegada dos imigrantes vindos da Europa. Fechando o desfile, a terceira alegoria representou a cidade de São Leopoldo em festa e o congraçamento das etnias. A passagem da escola contou também com 15 alas incluindo as obrigatórias como comissão de frente e ala da baianas.