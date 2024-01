Carnaval de Rua de Porto Alegre terá circuito oficial e folia fora de época

Com um aporte público de R$ 950 mil para o Carnaval de Rua, a prefeitura de Porto Alegre acredita que esta será a maior reunião de blocos dos últimos tempos. Concomitantemente, agremiações independentes e entidades que atuam em nome desses grupos organizam uma folia fora de época que deve se estender até o final de março.

A programação oficial teve início no último sábado (27), na Lomba do Pinheiro, dando a largada para um circuito mais amplo neste 2024. Segundo o secretário municipal de Cultura, Henry Ventura, este ano serão 84 blocos que irão se apresentar até 10 de março em diversas regiões da Capital, como a Orla do Guaíba, zonas Norte, Sul e Leste.

“Estes blocos de periferia movimentam a cidade de forma mais ampla, impactando, inclusive, a economia destes locais. Além disso, cada circuito garante trabalho para cerca de 1 mil pessoas, que, ao final, corresponde a 9 mil trabalhadores”, destaca o titular da pasta. O secretário ressalta também um incremento na movimentação do setor de turismo, incluindo hotéis, bares e restaurantes.

Apesar do extenso planejamento, com encontros e diálogos com representantes do setor, alguns blocos preferem fazer suas festas de forma individual. Além destes, há também um grupo de 15 blocos representados pela Liga dos Blocos Descentralizados que discorda do edital elaborado pela prefeitura e organiza um movimento paralelo.

“Fizemos três audiências públicas na Câmara de Vereadores no ano passado para a construção de um Carnaval fora de época. Existem ainda emendas parlamentares municipais e uma federal em trâmite”, conta Otávio Pereira, presidente da entidade. De acordo com ele, ainda está suspensa a sua inclusão entre as entidades que receberam recursos da prefeitura no ano passado.

Na sua avaliação, há controvérsias em como o secretário de Cultura e o coordenador do Fumproarte, Miguel Sisto, conduziram a construção do Carnaval. “Eles cometeram uma série de equívocos na lei, e os colocamos na Justiça”, afirma o dirigente.

Confira o calendário das próximas apresentações de blocos oficiais



3 de fevereiro - Circuito Norte, Território da Paz - Praça México - 14h às 22h

- Bloco do Nego Lelo

- Bloco Laranja Mecânica

- Bloco da Galeria

- Bloco Unidos da Portela

- Bloco Arranca Mas Não Sai

- Bloco Senzala do Coutinho

- Bloco Robinho Sorriso

- Bloco Fornalha

- Bloco Acorda Batuqueiro

- Bloco Kizomba

- Bloco Arraial da Glória

- Bloco Amigos Mestre Estevan

- Bloco do Gato

- Bloco Panteras do Samba



4 de fevereiro - Restinga - Carnafolia dos Blocos de Rua - Rua Macedônia - 12h às 22h

- Bloco Turma da Buzina

- Bloco das Donzelas

- Bloco da Santana da Restinga

- Bloco do Capeta da Restinga

- Bloco do Pavão da Restinga

- Bloco Turucutá



10 de fevereiro - Carnaval na Orla, POA é D+ - Orla do Guaíba - 14h às 23h59

- Bloco Chiquinho dos Anjos

- Bloco Boi Bandido

- Bloco B.Loukos

- Bloco da Amizade TK

- Bloco das Pretas



11 de fevereiro - Carnaval na Orla, POA é D+ - Orla do Guaíba - 14h às 23h59

- Bloco Gonhas da Folia

- Bloco Afro-tche

- Bloco da Bartira

- Bloco Amigos do Mano Delcio

- Bloco Os Panteras do Samba



12 de fevereiro - Carnaval na Orla, POA é D+ Orla do Guaíba - 14h às 23h59

- Bloco Os Cardoso

- Bloco JP Espetinho

- Bloco Samba da Leste

- Bloco Guardiões do Samba

- Bloco Tri legal



13 de fevereiro - Circuito Solidariedade Ilha - 14h às 22h

- Bloco Ilê Rosi Boantu

- Bloco Descruze os Braços

- Bloco Acadêmico do Mauá

- Bloco Cola aí na Avenida

- Bloco Unidos Por do Sol

- Bloco dos Pipocas



17 de fevereiro - Orla da Diversidade 2024 - Orla do Guaíba - 13h às 23h

- Bloco Turucutá

- Bloco Delas

- Bloco Lula Bloco (ai que saudade do meu ex)

- Bloco Isopor



18 de fevereiro - Orla da Diversidade 2024 - Orla do Guaíba - 13h às 23h

- Bloco Banda da Saldanha

- Bloco da Junção

- Bloco Ziriguidum

- Tribo Carnavalesca Guaianazes



25 de fevereiro - Circuito Extremo-Sul, É só Alegria - Praça Inácio Antônio da Silva - 14h às 22h

- Bloco Style SK

- Bloco do Panelão

- Bloco Universidade do Samba

- Bloco Tia Cenira

- Bloco dos Bolinhas



2 de março - Circuito Orla da Diversidade - 13h às 22h

- Bloco do Beijo

- Bloco Não mexe comigo que eu não ando só

- Bloco Avisem a Shana que sábado vai chover

- Bloco do Filhos do Cumpadi Washington



3 março - Circuito das Famílias - Praça Estado de Israel - 12h às 22h

- Bloco do Pirulito

- Bloquinho Crionças

- Bloco da Praça

- Bloco do Jeito que tá vai



9 de março - Circuito Praça das Nações Unidas - Petrópolis - 12h às 22h

- Bloco Afrosul Odomodê

- Bloco Maracatu

- Bloco Candombe La Brasa Lunera

- Bloquinho Infantil do Toque de Comadre



10 de março - Orla da Diversidade 2024 - Orla do Guaíba - 13h às 23h

- Bloco da Gurizadaí

- Bloco Borbulhas de Amor

- Bloco Magma Groove

- Bloco No caminho te explico

- Fanfarra Bate Sopra

- Bloco Tecknão – Boa noite Cinderelo



Circuitos previstos para o Carnaval fora de época (ainda sem datas definidas)



- Jardim Leopoldina

- IAPI

- Bom Jesus

- Centro Histórico

- 4º Distrito

- Cohab Cavalhada

- Santana

- Barão do Amazonas

- Cruzeiro

- Glória

- Humaitá

- Restinga

- Sarandi

- Partenon B.

- Orla do Gasômetro