Greve dos rodoviários afeta circulação de ônibus na Região Metropolitana

A greve dos rodoviários de Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, que começou nesta segunda-feira (26) afetou a circulação de ônibus na cidade e também em Sapucaia do Sul e São Leopoldo. Os trabalhadores das empresas Real Rodovias, responsável pelo transporte intermunicipal, e Viação Hamburguesa, que realiza as linhas dentro da cidade, informaram que a paralisação é motivada pelo fato de que antes da pandemia da Covid-19, os trabalhadores recebiam um vale-refeição no valor de R$ 30,00 por dia e um adicional de dupla função de 15% do piso para os motoristas que dirigem e cobram.

Na companhia da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte (Stetpoa), os funcionários realizaram manifestações no começo desta segunda-feira na frente das garagens das duas empresas. No portão de saída dos veículos, os trabalhadores colocaram a seguinte faixa: "Pandemia acabou! E os trabalhadores querem de volta o seu vale-refeição".

• LEIA MAIS: Viação Hamburguesa passa a operar linhas de ônibus de Esteio

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) definiu o percentual mínimo de transporte coletivo para a população durante a greve dos rodoviários de Esteio. Em decisão anunciada no domingo (25), o vice-presidente do TRT-4, desembargador Alexandre Corrêa da Cruz, determinou da seguinte forma a manutenção dos serviços essenciais de transporte coletivo: 35% nos horários de pico (das 5h30min às 8h30min e das 17h30min às 20h30min) e 15% nos demais horários.



Na sexta-feira, (23), foi realizada no TRT-4, a sessão de mediação entre os representantes dos trabalhadores e das empresas Real Rodovias e Viação Hamburguesa. Na oportunidade, foi estabelecido o prazo de 24 horas para as partes informarem os percentuais mínimos de atendimento à população que seriam mantidos durante a greve. Como não houve consenso, o desembargador Alexandre tomou a decisão sobre o transporte na cidade.

Segundo o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Júnior Caetano, durante a pandemia da Covid-19, os representantes das empresas de Esteio solicitaram aos trabalhadores a redução dos benefícios para que o transporte não entrasse em colapso e os empregos fossem mantidos. Caetano disse que os trabalhadores querem a recomposição dos valores que foram retirados no período da pandemia. Por outro lado, as empresas alegam dificuldades decorrentes da pandemia e da concorrência de outros meios de transportes, que teriam causado uma queda no número de passageiros.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a greve deverá seguir por tempo indeterminado, até que chegue uma proposta que atenda a categoria.