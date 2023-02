Viação Hamburguesa passa a operar linhas de ônibus de Esteio

A Viação Hamburguesa assumiu as linhas do transporte coletivo de passageiros em Esteio no sábado (4). A empresa, com sede em Novo Hamburgo, vai substituir o Consórcio Transporte Esteio Urbano (TEU), que anunciou a desistência do contrato no final de setembro do ano passado, sendo obrigada pela Justiça, a partir de pedidos da Administração Municipal, a seguir com a operação até a sexta-feira (3) passada.

Todos os horários e linhas atuais serão mantidos. A frota a ser utilizada, com 31 veículos, possui idade média inferior à atual em circulação na cidade e preserva os itens de conforto, como ar-condicionado e acessibilidade para os usuários. O sistema de pagamento com o cartão eletrônico TEU seguirá em funcionamento e não haverá alteração no valor da passagem, atualmente em R$ 4,00.

A contração da Hamburguesa se deu forma emergencial, autorizada por um decreto municipal que determinou a extinção da concessão firmada com a Real Rodovias, por meio de contrato, e a caducidade dos contratos de permissão oriundos de uma concorrência realizada em 2011 com as empresas que compõem o Consórcio TEU: Central, Real, Stadtbus, Sinoscap, Hamburguesa e Courocap. A Prefeitura planeja fazer estudos ao longo deste ano para implantar um novo modelo de transporte coletivo, com realização de licitação para seleção de nova empresa para prestar o serviço no município.