Final do torneio de Beach Tennis Intercondomínios ocorre neste sábado em Xangri-Lá

Neste sábado (24), acontece a final da terceira edição do torneio de Beach Tennis Intercondomínios Woss. A final ocorre na beira da praia de Atlântida, a partir das 8h, reunindo os condomínios em destaque, separados por nove categorias. Ao total, serão 18 quadras e cinco árbitros.



O torneio, iniciado em 2022, tem a finalidade de reunir vizinhos e amigos para assistirem aos jogos. O evento oferece bebidas, como água, drinks, chopp, e também frutas. Haverá também a participação de DJ e banda de pagode para animar os participantes.

Em edições anteriores, ex-atletas de futebol se fizeram presente ao longo das etapas, como Lucas Leiva, Dunga, Raul Rocha e Gabriel Grando.

Além da proposta de reunir pessoas para contemplar o evento, existe uma iniciativa solidária por parte da organização. Até o momento, foram arrecadados 1.019 litros de leite, 300 kg de massa e 100 kg de feijão, entregues ao município de Xangri-Lá.

“Estou muito satisfeita com o sucesso do Torneio Intercondomínios nesta terceira edição. Fazer com que as pessoas possam praticar esse esporte que cresce cada vez, com amigos e muita diversão me deixa muito contente. Temos tudo para ter uma grande final neste sábado. A expectativa é a melhor possível. Esperamos todos", diz Patrícia Wisnevski, idealizadora do Torneio.

Categorias

As categorias são divididas em Masculina D, Masculina C, Masculina Open, Feminina D, Feminina C, Feminina Open, Mista, D, Mista C e Mista Open.

Etapas

As oito etapas são realizadas em oito condôminos diferentes: Las Dunas, Ilhas Park, Lagos Park, Sea Coast, Riviera, Ventura, Enseada e Acqualina.