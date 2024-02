Pilates de parede: conheça a prática que viralizou nas redes sociais

O pilates é uma prática conhecida e desenvolvida para melhorar a conexão entre mente e corpo. Mas uma vertente que tem ganhado espaço após viralizar nas redes sociais é o pilates de parede, versão mais democrática do exercício convencional e que pode ser praticada no conforto de casa. Conheça os benefícios do pilates de parede e saiba quais são os cuidados necessários para praticar por conta própria.

Os exercícios podem ser feitos com a pessoa em pé ou deitada em um tapete, utilizando a parede como suporte e referência. Ainda é possível acrescentar acessórios como bola, halteres e elásticos para a atividade se tornar mais diversa e movimentar outros grupos musculares.

"A diferença crucial é o uso da parede como forma de resistência, para oferecer resistência e alinhamento postural. Então ele passa essa segurança por tu teres a parede como um apoio para realizar os exercícios de forma mais alinhada", afirma a fisioterapeuta Vanessa de Oliveira, responsável pelo Espaço Ekos (na avenida Jerônimo de Ornelas, nº 644, bairro Santana), em Porto Alegre.

Entre os movimentos clássicos que podem ser adaptados para o pilates de parede estão: ponte, que auxilia na ativação dos glúteos e do abdômen, além de proporcionar maior mobilidade para a coluna; prancha, a diferença em relação ao movimento tradicional é que os pés ficam apoiados na parede e as mãos no chão; panturrilha, é necessário manter os pés afastados da parede e realizar a elevação, ficando na pontas dos pés.

A fisioterapeuta Vanessa de Oliveira fala sobre benefícios do pilates de parede. Foto: Fernanda Feltes/JC

"Ele traz inúmeros benefícios porque o pilates é um método que trabalha o corpo inteiro, não é uma coisa exclusiva de grupos musculares separados como temos na musculação e outras modalidades de atividades físicas", complementa Vanessa.

Um vídeo que exemplifica uma série de exercícios de pilates de parede já conta com 3,9 milhões de visualizações no TikTok. Os comentários mostram que os brasileiros têm se engajado em praticar e buscar conteúdo sobre a modalidade.

Benefícios do pilates de parede

Tonificar músculos: o fortalecimento acontece principalmente nos músculos do core, pernas e glúteos, que são muito trabalhados nos movimentos do pilates de parede;

o fortalecimento acontece principalmente nos músculos do core, pernas e glúteos, que são muito trabalhados nos movimentos do pilates de parede; Aumentar a resistência muscular e consciência corporal: a repetição dos movimentos faz com que a resistência muscular aumente, assim como a consciência corporal ao fazer os movimentos de maneira atenta;

a repetição dos movimentos faz com que a resistência muscular aumente, assim como a consciência corporal ao fazer os movimentos de maneira atenta; Redução do estresse: com os exercícios físicos e de respiração, o nível de estresse diminui;

com os exercícios físicos e de respiração, o nível de estresse diminui; Melhorar a mobilidade e flexibilidade: com a expansão promovida pelos exercícios, ocorre a diminuição da rigidez e tensões articulares.



Cuidados necessários

Como os movimentos são feitos sem supervisão profissional na maioria das vezes, são necessários alguns cuidados para evitar lesões na prática do pilates de parede. Um dos pontos, é que seja feita a respiração controlada de acordo com os exercícios. "Normalmente, as pessoas têm a tendência de não respirar, temos a tendência natural de trancar a respiração quando vamos fazer força. No método pilates, é super importante que trabalhemos a respiração até para que ele seja feito de forma lenta, controlado, que é um dos princípios do pilates, e que a pessoa crie uma consciência corporal, que acho que é a chave do pilates em si", explica a fisioterapeuta.

Além disso, é necessário evoluir progressivamente, respeitando as dificuldades e limitações. A fisioterapeuta afirma que 20 minutos por dia são suficientes, desde que haja uma variedade de movimentos. Por ser de baixo impacto pode ser realizado todos os dias, mas o recomendado é que, inicialmente, seja feito de duas a três vezes por semana. "Dar um intervalo é importante para que o corpo possa repousar e tu consigas sentir como o teu corpo está respondendo àquele exercício", explica Vanessa. Caso a pessoa não sinta dor e veja que está evoluindo nos exercícios, é possível evoluir a frequência para cinco vezes por semana.

Como todos os exercícios físicos, antes de iniciar o pilates de parede é recomendado que a pessoa passe por avaliação médica para saber se está apta para a prática. Caso exista alguma lesão ou doença pré-existente, é importante que busque orientação de um fisioterapeuta ou educador físico para que se sinta segura para fazer os movimentos em casa.