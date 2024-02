RS registra sexto óbito por dengue no ano

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), vinculado à Secretaria da Saúde, confirmou nesta quarta-feira (21) o sexto óbito por dengue no Rio Grande do Sul em 2024.

O óbito confirmado é de um homem de 63 anos, residente em Cruz Alta e portador de comorbidades, que faleceu no último dia 15. O município apresenta uma incidência de 75,1 casos prováveis de dengue para cada 100 mil habitantes.



O óbito confirmado é de um homem de 63 anos, residente em Cruz Alta e portador de comorbidades, que faleceu no último dia 15. O município apresenta uma incidência de 75,1 casos prováveis de dengue para cada 100 mil habitantes.

A Secretaria da Saúde reforça a importância de que a população procure atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sintomas, evitando o agravamento da doença e a possível evolução para óbito.



Principais sintomas da dengue