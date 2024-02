Gramado vai usar nova tática para tentar controlar a dengue

A prefeitura de Gramado vai adotar uma nova medida para evitar a proliferação de mosquito Aedes aegypti na cidade. As ovitrampas, tecnologia para o monitoramento do inseto por meio de armadilhas para atrair a fêmea do mosquito serão espalhados pelo município.

O coordenador da Vigilância Ambiental de Gramado, José Mário, explica que o trabalho será realizado nesta semana, na quarta e na quinta-feira, caso as condições climáticas permitam. "Serão três equipes percorrendo todas as regiões da área urbana de Gramado. Vamos instalar as armadilhas em locais públicos e também em residências, com a devida autorização dos moradores", detalha, ressaltando que a ação terá apoio da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, com a presença do coordenador Marcos Ferreira. "As armadilhas permanecerão instaladas por até cinco dias e posteriormente serão recolhidas para análise e quantificação dos ovos depositados", afirma José Mário, lembrando que esta será a primeira vez que a técnica de ovitrampas será colocada em prática em Gramado.

Já o secretário de Saúde de Gramado, Jeferson Moschen, reforça que o engajamento da comunidade nas medidas de prevenção é fundamental para combater a dengue e preservar a saúde de todos. "Como poder público seguimos adotando estratégias e investindo no que de mais moderno e eficaz existe no mercado. Mesmo com todas as medidas adotadas até então, precisamos da colaboração da comunidade para conter o avanço do mosquito", alerta.