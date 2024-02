Após um ano de rompimento, Ponte Pênsil de Torres está prestes a ser concluída

fase de instalação dos cabos de sustentação da passagem. Nesta terça (20) e quarta-feira (21), a empresa responsável trabalha para que já sejam fixadas as madeiras para a travessia de pedestres nos próximos dias. A estrutura rompeu há exatamente um ano, no dia 20 de fevereiro de 2023 A obra de reconstrução da Ponte Pênsil, entre Passo de Torres e Torres, está na. Nesta terça (20) e quarta-feira (21), a empresa responsável trabalha para que já sejam fixadas as madeiras para a travessia de pedestres nos próximos dias., quando dezenas de pessoas caíram na água.

A intervenção para o hasteamento dos cabos está sendo realizada, desde segunda-feira, pela Montadora e Construtora Moreira, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento de Passo de Torres e Marinha do Brasil - por meio da Agência da Capitania dos Portos de Tramandaí. O fluxo de embarcações no Rio Mampituba está bloqueado até esta quarta.

“Durante a passagem dos cabos, a Marinha terá uma equipe que vai monitorar a obra e as embarcações. A prefeitura também acompanhará com moto aquática e fará ações de divulgação nas marinas, estaleiros e nas embarcações que ficam às margens do rio para informar sobre o impedimento da navegação naquele trecho da obra”, explicou secretário de Planejamento e Meio Ambiente de Passo de Torres, Roger Maciel, conforme divulgou a assessoria de imprensa da prefeitura.

Equipes estão monitorando os barcos e a obra para que todos os procedimentos cumpram os protocolos de segurança tanto para os pescadores, quanto para os trabalhadores da obra. O investimento na reconstrução é de R$ 701,8 mil, em uma parceria do município com o governo do estado de Santa Catarina. A previsão de entrega é para abril deste ano.