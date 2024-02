Em meio a protestos, governo do Estado reinaugura Instituto de Educação

Na manhã desta segunda-feira (19), foi entregue o restauro do Instituto de Educação General Flores da Cunha em Porto Alegre durante a abertura do ano letivo. A entrega foi realizada pelo governador do Estado, Eduardo Leite, juntamente com as secretárias Raquel Teixeira (Educação), Izabel Matte (Obras Públicas) e Beatriz Araújo (Cultura).

A instituição tombada pelo patrimônio histórico volta a funcionar após cerca de 10 anos. Ao todo, serão recebidos 1.014 estudantes nos turnos da manhã, da tarde e da noite. O investimento do Estado é de cerca de R$ 23,4 milhões. A proposta do governo gaúcho é tornar o local um Centro de Referência em Educação, com um Centro de Formação de Professores, estúdios do Centro de Mídias e o Museu da Escola do Amanhã.

Durante a cerimônia realizada no próprio Instituto, o governador Eduardo Leite frisou a importância da reabertura do local. "Estou muito feliz. Este prédio é um símbolo de Porto Alegre. A educação é a base para que todos esses estudantes possam ser quem eles sonharem. Queremos que os sonhos deles não tenham limite", disse Leite.

A cerimônia contou com a presença da ex-aluna e ex-professora do Instituto de Educação Therezinha, de 97 anos, e do estudante Lourenço, de 11 anos (foto). "O passado, o presente e o futuro da educação gaúcha se encontram aqui", afirmou o governador.

"Além de tudo, a escola vai ter um museu da Escola do Amanhã que será um espaço de inspiração e de projeção de futuro para a educação. Temos o compromisso de transformar todas escolas do Rio Grande do Sul em potências de ensino, à altura do que a população merece", afirmou o governador.

A secretária de educação do RS, Raquel Teixeira ainda traçou um panorama dos investimentos em educação que foram feitos em todo Estado. "Além desta, estamos entregando diversas escolas que estiveram interditadas. Foram quase R$ 300 milhões investidos nas mesmas. Isso representa um ciclo de governo que quer fazer com que as escolas sejam espaços atrativos, seguros e de alto desempenho. Estamos inovando a parte pedagógica, tecnológica e também metodológica", declarou Raquel.

Protestos em frente ao Instituto

Em meio a reabertura do Instituto de Educação, dezenas de pessoas protestavam em frente ao mesmo. O motivo era pressionar por obras e garantir as emendas de R$ 1 milhão que não foram encaminhadas para a escola Dr. Martins Costa Jr que fica localizada no bairro São José Partenon, na Zona Leste de Porto Alegre.

Segundo a diretora do 39° núcleo do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (CPERS) Neiva Lazzarotto, a escola tem um prédio interditado desde 2023, um muro caído e também diversos problemas elétricos. "Agora com o temporal de janeiro, o prédio que estava sendo usado provisoriamente para as aulas foi destelhado. A secretaria de educação apenas orientou que eles buscassem outros espaços para estudar. Viemos aqui para fazer essas reinvindicações diretamente ao governador", alertou Neiva.

Quando chegou ao local, Leite foi surpreendido pelos protestantes e conversou com os mesmos. "A partir de agora existirá uma nova forma de contratação de obras nas escolas. Ao invés de fazer um contrato para cada uma, faremos o serviço em grandes blocos. A expectativa é de que isso acelere o processo", afirmou o governador que explicou que a última empresa contratada para realizar as obras não cumpriu com as obrigações contratuais.

Após ver a imagens mostradas pelos protestantes, Leite disse que iria entrar em contato imediatamente com a Secretaria de Obras para trazer uma solução provisória para o local.