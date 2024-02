Trabalhadores rodoviários de Porto Alegre recebem reajuste

O trabalhadores rodoviários de Porto Alegre tiveram um reajuste de 3,82% no salário. A informação é do Sindicato das Empresas de Ônibus da Capital (Seopa). O data-base do dissídio salarial dos trabalhadores rodoviários, em 1º de fevereiro deste ano, foi reajustado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 1º de fevereiro de 2023 até 31 de janeiro de 2024. O reajuste pode impactar no valor da passagem dos coletivos na Capital gaúcha.