Ônibus sem cobradores atingem quase 200 linhas em Porto Alegre

Com a autorização para a linha do T2A a operar em Porto Alegre sem cobrador em dias úteis a partir desta quarta-feira (5), o número de rotas de ônibus os quais esta responsabilidade passará a ser transferida ao motorista chega a 197. De acordo com a prefeitura da Capital, a retirada atinge 45,77% do total de ocupantes do cargo, com a previsão de chegar a 50% em dezembro deste ano e 100% até 2025. O critério de escolha para a implementação gradual que se iniciou em fevereiro de 2022 são as rotas que transportam menos passageiros por viagem.

• LEIA MAIS: Porto Alegre terá mais 59 viagens de ônibus a partir desta segunda

Estima-se que até 2026 a medida gere um impacto de R$ 0,90 no valor da tarifa. Até o momento, os usuários não sentiram diferença no bolso e somam algumas queixas, como é o caso do barbeiro Moisés Lima, de 61 anos. “Eu costumo pegar ônibus todos os dias, mas pra mim só dificultou a minha vida. O motorista acaba atrasando as saídas para poder cobrar os que pagam em dinheiro e o QR Code é de difícil leitura. Não acredito que a economia seja tão grande assim”, reclama.

Segundo o diretor técnico da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Flávio Caldasso, “os contratos dos cobradores representam 17% do preço da passagem”. As medidas tomadas até o momento, segundo o dirigente, já se reflete na manutenção do preço das passagens nestes últimos três anos, "pois estamos há três anos sem aumento". Para resolver as queixas de morosidade nas partidas dos veículos, ele elenca algumas medidas já adotadas e outras ainda em estudo de implementação.

“No início, os motoristas recebiam o valor em dinheiro e depois precisavam ficar cuidando até o passageiro chegar na roleta para liberá-la. Agora ele entrega um papel com QR Code, que facilita esse processo”, destaca o dirigente. Outra forma é a possibilidade de se carregar o TRI no ato do pagamento, o que substitui o tíquete. O jeito mais eficiente, no entanto, tem sido a utilização do cartão (nas suas diversas modalidades, confira no quadro abaixo). "Há previsão ainda de se criar uma forma de pagamento por pix ou a aquisição de QR Code antecipado", ressalta o diretor.

A professora Cilaine Teixeira, 57 anos, não percebeu grande impacto na sua rotina com a alteração da cobrança, e “ainda sobra um lugar a mais” no veículo. Mas ela questiona o fato de isso afetar os empregos de diversas pessoas. “Sinceramente, eu não acredito que eles tenham feito uma organização de modo a não impactar essas pessoas”, declara. Opinião compartilhada com Esheley Monteiro, 19 anos. “Os cobradores eram necessários, não só para a função de receber os valores, eles organizavam as aberturas e fechamentos das portas e avisavam quando alguém estava descendo."

Em relação ao destino dos profissionais que ocupam os cargos em extinção, Caldasso explica que a orientação é para a recolocação destes na própria companhia. “Apostamos nos treinamentos para que estes trabalhadores possam se candidatar à promoção de motorista ou se adequar às áreas administrativas”, explica o diretor.

Tipos de Cartões TRI

Vale Transporte (VT) – concedido como benefício empregatício.

Passagem antecipada - quem já tem um cartão pode colocar créditos pela internet, PIX ou os nos postos autorizados. Quem não possui, pode adquirir gratuitamente em locais elencados no site, mediante a uma recarga mínima de R$20,00 (em dinheiro). Também é possível fazer a compra por boleto. Neste caso, os créditos ficam disponíveis um dia após a confirmação do pagamento.



Cartão Escolar - para saber se tem direito ao benefício e como solicitar o cartão TRI Escolar, o usuário precisa entrar com a sua entidade representativa.

Cartão de Idoso - quem tem idade igual ou superior a 65 anos pode fazer a solicitação no Posto Integrado TRI Terminal Triângulo (Av. Assis Brasil, 4.320, de segunda a sexta, das 8h às 17h30) ou no Posto de Atendimento para Pessoas com Deficiência e Idosos, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS (Av. João Pessoa, 1.105, de segunda a sexta, das 9h às 16h).

Postos de recarga

Posto 01 – Central: Largo Visconde do Cairú, 10 (térreo) – Centro

Segunda a sexta - 8h às 17h

Posto 02 – Norte: Av. Assis Brasil - Terminal Triângulo.

Segunda a sexta - 8h às 17h30